La D2 Mach 1 de Garmin est une smartwatch GPS pour les pilotes de haut vol

Il faut plus qu’une smartwatch GPS et 40 heures dans Flight Simulator X pour conquérir ciel. Mais pour les pilotes de haut niveau qui ont réellement mérité leurs ailes, le dernier joujou de Garmin offre un arsenal d’assistance en vol.

Conçu comme une smartwatch GPS classique – comprenant un écran tactile AMOLED de 1,3 pouces et une lunette en titane durable – le D2 Mach 1 est un copilote déguisé. Oubliez le fly-by-wire : le GPS intégré du Mach 1 permet aux pilotes de voler au poignet, en naviguant vers les aéroports ou les waypoints dans la base de données préchargée.

Les plans de vol peuvent également être transférés depuis l’application Garmin Pilot, compatible avec les appareils Android et iOS. Une fois que vous êtes en vol, votre trajectoire de vol choisie est affichée sur une carte mobile, avec une aiguille pratique indiquant si vous êtes sur la bonne voie. Il y a aussi une superposition de données météo radar en temps réel – donc l’air agité ne devrait pas vous prendre au dépourvu.

Atterrir sur la mauvaise piste est une erreur de débutant. Heureusement, la Garmin D2 Mach 1 contient plus d’informations sur l’aéroport qu’un contrôleur aérien de Roissy. Cette smartwatch GPS sait tout, de la longueur et de l’orientation de la piste aux fréquences radio à votre destination.

Outre les relevés d’altitude très importants, lea D2 Mach 1 prend également en charge des alertes personnalisées, couvrant notamment la hauteur de croisière et les chiffres de vent de travers en direct, afin que vous sachiez s’il y a trop de vent. Même le vol plané n’est pas un cauchemar avec l’assistant aérien de Garmin : la D2 Mach 1 peut calculer la meilleure vitesse de vol plané, la distance et le temps lors d’un problème de moteur – et suggérer utilement la piste d’atterrissage la plus proche.

Une fois que vous êtes de retour en toute sécurité sur la terre ferme, l’engin transfère automatiquement les données de vol vers le journal de bord Garmin. Vous voulez un enregistrement similaire de vos activités de fitness ? Le D2 Mach 1 dispose d’une suite complète d’outils de suivi, y compris des modes dédiés pour plus de 30 activités. Il ne peut pas évaluer le décalage horaire, mais il peut donner une indication des niveaux d’énergie de votre corps, tandis que Health Snapshot peut générer un rapport à partager avec les professionnels de la santé.



Les lectures Pulse Ox gardent une trace de vos niveaux d’oxygène en altitude, tandis que l’option d’enregistrer les listes de lecture Spotify, Amazon Music et Deezer hors ligne signifie que vous aurez toujours une bande-son pour votre temps d’arrêt. La prise en charge de plusieurs fuseaux horaires devrait signifier qu’il est plus facile de planifier votre style de vie jet-set, tandis que Garmin Pay facilite les achats hors taxes. La durée de vie de la batterie est bonne pendant 11 jours en utilisation normale, ou 24 heures de suivi de vol – assez pour couvrir même les plus longs trajets.

Envie d’ajouter une montre connectée GPS à votre ensemble de cockpit ? Le Garmin D2 Mach 1 est disponible avec un bracelet en cuir (£1100/$1200) ou un bracelet en titane (£1200/$1300).