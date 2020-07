La console Lego NES est maintenant officielle, et elle arrive le mois prochain

Si vous avez été sur Internet au cours des dernières 24 heures, il est possible que vous ayez déjà vu les derniers fruits du nouveau partenariat géektastique entre Lego et Nintendo. La Lego Nintendo (NES) a été divulguér hier, mais nous avons maintenant la confirmation officielle de ce qui sera presque certainement l’élément de collection incontournable de cette année pour ceux qui sont nés et ont grandi dans la génération 8 bits.

La réplique brique de la légendaire machine de Ninty au milieu des années 80 présente tous les petits détails que vous attendez, comme une fente d’ouverture de Game Pak dans laquelle vous pouvez réellement insérer la cartouche Super Mario Bros., un contrôleur et un câble de connexion. Il y a même un téléviseur rétro mécanique à construire, avec un Mario 2D piétinant Goomba sur l’écran de défilement. Composé de 2 646 pièces au total, elle coûtera plus cher qu’un Switch Lite entièrement fonctionnelle. Mais comme il est presque impossible de s’en procurer une ces temps-ci de toutes façons, les fans de Nintendo auront ainsi une autre solution pour claquer leur argent de poche le jour du lancement, le 1er août.