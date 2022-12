La collaboration entre Fred Perry et Pro-Ject donne vie à une platine vynil unique

Nous voyons beaucoup de collaborations étranges et merveilleuses arriver sur les étagères. La dernière à rapprocher réunit Fred Perry et Pro-Ject, les deux marques collaborant pour une platine disques plutôt unique.

En ce qui concerne les lecteurs Essential III et Debut Carbon EVO existants de Pro-Ject, la nouvelle collaboration Fred Perry passe à la vitesse supérieure. Vous trouverez un deck lisse, élégant et minimaliste avec trois options de couleurs basées sur l’usure originale de Perry : Bordeaux/Blanc/Glace, Blanc/Glace/Marine et Noir/Champagne. La couronne de laurier emblématique de la marque de vêtements se trouve au sommet du tapis de plateau en acrylique.



Cette platine vinyle haut de gamme contient un préampli phono réglable intégré, un bras de lecture en aluminium préréglé et une cartouche Ortofon OM 10 préinstallée avec un stylet en diamant elliptique. Vous pouvez régler la vitesse entre 33 et 45 tr/min à l’aide de la transmission par courroie externe. Il y a aussi un couvercle en plastique transparent inclus, pour une protection supplémentaire. Attendez-vous au son de haute qualité caractéristique de Pro-Ject pour des morceaux aussi lisses que le pont en a l’air.

Cette collaboration Fred Perry x Pro-Ject peut être à vous pour environ 500 €. Elle est disponible à la commande directement auprès de Fred Perry.