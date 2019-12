La Cabasse Sphere s’invite à Londres

La Sphère, enceinte iconique de la marque Cabasse, s’invite à Londres, dans le célèbre magasin de luxe, Harrods !

Avec le concours de Connected Distribution, le distributeur anglais de Cabasse, Cabasse prend place avec « La Sphère » au 5e étage du plus fameux magasin de luxe à Londres, Harrods avec l’emblématique système audio de 235000 €. Ce produit au design exceptionnel, fabriqué de matériaux composites à l’origine destinés à un programme spatial européen, est désormais disponible pour la première fois à la clientèle de cette enseigne mondialement connue. Conçu en collaboration avec l’architecte Français multiprimé, Sylvain Dubuisson, ce chef d’œuvre esthétique de 1.4m se veut parfait techniquement afin de reproduire l’ensemble de la gamme des fréquences sonores.

Le boîtier sphérique de 70 cm repose sur un support en aluminium moulé, qui positionne le haut-parleur à la hauteur parfaite pour une écoute la plus authentique possible. La livraison clients de chaque Sphère est accompagnée dans le monde entier par un acousticien de Cabasse, qui adapte soigneusement et méticuleusement les filtres paramétriques numérisés afin qu’ils correspondent parfaitement à la salle d’écoute.

La Sphère est exposée et vendue comme un système complet. Les clients reçoivent un ensemble qui comprend : les amplificateurs Cabasse avec le processeur stéréo 4-voies numérique dédié à La Sphère, le Streamer Cabasse haute résolution, le préamplificateur de la marque américaine réputée Parasound, ainsi que le câblage Kimber Kable, d’un autre fabricant américain de matériel audio de très grande qualité. Le câblage d’alimentation, de qualité supérieure, vient lui d’un spécialiste anglais, Russ Andrews Accessories ; quant aux équipements, ils sont posés sur un rack spécialement conçu par Quadraspire. Le prix public de ce bijou de technologie est fixé à environ 230.000 €

Meilleur concentré qui soit des technologies Cabasse, imaginée pour subjuguer les amateurs de musique en quête d’absolu, la Sphère a été mise à jour récemment avec un nouveau haut- parleur TCA (Tri Coaxial Aramide) qui apporte une directivité parfaitement cohérente entre les différentes voies et une optimisation du Tweeter grâce à l’évolution des matériaux utilisés sur les membranes.

La Sphère est dotée des meilleures technologies Cabasse, au service d’une émotion musicale intégrale : puissance et précision du grave de 55 cm, pureté intégrale du point source 4-voies coaxiales, image sonore profonde et stable, parfaite linéarité de la phase dans un cône de 60°, filtre actif 4-voies avec un processeur 96 kHz, étalonnage en chambre sourde et réglages sur mesure à domicile. Les finitions classiques sont en blanc nacré, noir métallisé ou noir glossy. D’autres finitions peuvent être réalisées sur demande.

A noter que les dernières enceintes de streaming Haute-Définition Cabasse THE PEARL et THE PEARL AKOYA seront également présentées à cette occasion chez HARRODS.