La boîte concept LX, orchestre d’intérieur

La boîte concept propose deux versions de son enceinte LX? pour un son digne d’un orchestre live, quelle que soit votre source sonore. Les LX et LX Platine sont des enceintes acoustiques sans fil actives, tout-en-un, multimédia et évolutives au son de haute-fidélité exceptionnellement enveloppant et stable grâce au nouveau brevet Wide Sound 3.0 déposé par notre laboratoire intégré. L’enceinte active LX permet de sublimer la restitution des appareils audio traditionnels (platine disque et vinyles) autant que des appareils numériques (TV, Bluray, tablettes et smartphones…)

Fidèle à sa démarche, La Boite concept s’est appuyée sur son savoir-faire historique en optimisant un haut-parleur conçu il y a 40 ans par la famille Cagniard: le tweeter TWZ.

Quatre années de recherche au sein de son laboratoire intégré ont permis d’optimiser ce tweeter au rendement exceptionnel, à la fois doux et précis, en améliorant sa directivité grâce à une nouvelle ogive de dispersion associée à 2 déflecteurs convexes.

Ces déflecteurs internes permettent une réflexion du son à l’arrière de l’enceinte pour une écoute de qualité, sans perte de directivité au niveau des aigus et ceci même lorsque l’auditeur est debout ou dans une position éloignée de l’enceinte dans une pièce de volume important. Cette innovation bénéficie du nouveau brevet Wide Sound 3.0®, déposé par notre laboratoire intégré CC LAB.

Intégrée au LX, cette technologie Wide Sound 3.0 permet une stéréophonie élargie pour une enceinte monobloc au rendu stéréophonique large et homogène notamment dans les aigus. Grâce à une bande passante extrêmement large, le LX reproduit de façon dynamique et linéaire toutes les fréquences et offre avec un volume compact des conditions d’écoute naturelles au plus près de celles obtenues d’un orchestre live, quel que soit le niveau sonore ou le registre.

Cette enceinte au format bureau, permet tous les usages quel que soit votre matériel. Associez-lui votre tablette, votre ordinateur, votre platine (grâce aux amortisseurs livrés avec l’enceinte), votre lecteur CD ou même un système sans fil wifi supplémentaire à intégrer dans la trappe (Sonos, Airplay Airport express, Google Chromecast audio …).

Pour les inconditionnels du vinyle, La Boite concept a pensé une version fusionnant enceinte et platine. Un design épuré, sans câble ni châssis apparent, seul le disque semble flotter à la surface de l’enceinte. Un plateau anti-vibration avec des amortisseurs créés sur-mesure est intégré à ce modèle pour permettre une écoute optimale.Cette version est équipée d’une étagère permettant le rangement de vos vinyles.