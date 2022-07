La Beta ouverte de Multiversus est disponible

Warner Bros. Games annonce que la bêta ouverte de MultiVersus, le tout nouveau jeu vidéo de combat de plateforme gratuit de chez Player First Games, est désormais disponible. Les joueurs de ces régions peuvent désormais télécharger le jeu sur les consoles PlayStation®5 et PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, avec une prise en charge cross-play complète et un netcode de restauration (rollback) basé sur un serveur dédié pour une compétition en ligne solide.

MultiVersus rassemble une variété de héros et de personnalités à affronter ou avec lesquels faire équipe dans des batailles épiques, notamment Batman, Superman, Wonder Woman et Harley Quinn (DC); Sammy et Véra (Scooby-Doo); Bugs Bunny et le Diable de Tasmanie alias Taz (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry (Tom et Jerry); Jake le chien et Finn l’humain (Adventure Time); Steven Universe et Grenat (Steven Universe); Géant de Fer (Le Géant de Fer); LeBron James (Space Jam – Nouvelle Ère); Rick Sanchez et Morty Smith (Rick et Morty); une créature originale extraordinaire nommée Chien-Renne; et bien d’autres à venir.

Le personnage de LeBron James (Space Jam – Nouvelle Ère) est jouable dès aujourd’hui. Morty sera disponible lorsque la saison 1 de MultiVersus commencera le 9 août. Rick fera également partie de la saison 1 et rejoindra le roster le 23 août.

Rick Sanchez, le scientifique méga-génial, possède de nombreuses capacités dans MultiVersus, beaucoup utilisant son pistolet à portail signature, et ces capacités peuvent être combinées stratégiquement avec ses autres tours, comme l’invocation de Monsieur Larbin. Morty Smith, le petit-fils adolescent de Rick et son acolyte dans d’innombrables aventures, aura plusieurs compétences mettant l’accent sur les projectiles (dont les armes à grenades) et les contre-mouvements.

Avec des matchs fortement axés sur un gameplay coopératif, chaque combattant est doté d’un ensemble approfondi de mécanismes de combat. Cela permet aux combattants de disposer d’un ensemble de mouvements personnalisables qui se combinent de manière dynamique avec d’autres personnages. De Wonder Woman et son attaque Lasso de la Vérité couplée de manière inattendue avec Sammy et son projectile sandwich, à la capacité de changement de visage d’Arya Stark qui complète la vision laser de Superman, l’impossible peut devenir possible.

Les joueurs ont plusieurs façons de découvrir MultiVersus incluant le mode coopératif en équipe, 2 contre 2, des matchs en 1 contre 1, le mode Chacun pour Soi à 4 joueurs, le Labo (mode entraînement), et l’ajout de matchs en local pouvant accueillir jusqu’à quatre adversaires. Les combats multijoueurs se déroulent dans des endroits mythiques, tels que la Batcave (DC), l’Arbre-Maison (Adventure Time), le Manoir Hanté de Scooby-Doo (Scooby-Doo), l’Arène du Ciel (Steven Universe) et bien d’autres…