La barre de son React de Polk passe à Alexa

“Alexa, comment améliorer le son de ma télé ?” Polk estime que sa nouvelle React est plus avancée que toute autre barre de son. Que faut-il pour étayer ces affirmations farfelues ? Eh bien, quatre microphones à champ lointain intégrés et la prise en charge des fonctionnalités de communication d’Alexa. Vous pouvez donc l’utiliser pour passer des appels et gérer des appareils Echo, tandis qu’Alexa Multi-room Music permet de coupler d’autres haut-parleurs tout aussi qualifiés pour former un réseau musical chez vous.

Cette React fonctionne avec Dolby Digital et DTS 5.1 pour rendre les choses aussi réalistes que possible, et bien qu’il n’y ait pas de support Atmos, vous pouvez ajouter des haut-parleurs surround sans fil SR2 et un React Sub si vous recherchez quelque chose encore plus proche d’une véritable expérience 5.1. Les commandes vocales s’étendent même aux niveaux de graves du woofer, et il existe des commandes à un bouton pour basculer entre les modes audio. Cela inclut un mode nuit, qui minimise les grondements des basses et améliore les dialogues, afin que vous puissiez continuer vos sessions nocturnes des Sopranos sans réveiller le reste de la maison. Les trois seront disponibles à l’achat le mois prochain, mais vous pouvez pré-commander sur Amazon dès maintenant.