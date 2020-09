La bande lumineuse Philips Hue Play peut synchroniser sa couleur avec votre téléviseur, style Ambilight

De nombreuses chambres ternes ont déjà été agrémentées d’une bande lumineuse Philips Hue. Maintenant, la société souhaite aussi donner le même traitement à votre téléviseur. Conçue pour être fixée à l’arrière des téléviseurs de 55 pouces ou plus, la bande lumineuse dégradée Play peut se synchroniser avec le contenu à l’écran pour une expérience de visionnage similaire à Ambilight.

Vous aurez pour cela besoin d’un pont Philips Hue et d’un boîtier de synchronisation HDMI Hue Play pour rendre la lecture du signal possible. Mais si vous avez déjà vu un téléviseur Ambilight faire son tour de magie, vous pourriez penser que cela en vaut la peine. Le dégradé Play est également la première bande LED adressable individuellement de la marque, ce qui signifie qu’elle peut générer plusieurs couleurs à la fois. Ceci est crucial pour cet effet de synchronisation dynamique des couleurs. Cette nouvelle bande lumineuse sera disponible à l’achat à partir du 6 octobre à trois prix différents, selon la taille des téléviseurs : 55 à 60 pouces, 65 à 70 pouces et 75 à 85 pouces.