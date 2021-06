La 5G ultra-abordable avec le Samsung Galaxy A22 5G à 259 €

La 5G, plus un énorme écran 90 Hz et une batterie puissante ? Alerte bon plan !

Vous n’avez plus besoin de casser votre tirelire pour vous offrir un téléphone compatible 5G, comme en témoignent les récentes sorties comme le Motorola Moto G50 et le Xiaomi Redmi Note 10 5G. Samsung se joint à la fête avec son téléphone 5G le plus abordable à ce jour, le Galaxy A22 5G. À seulement 259 €, il embarque un écran géant FHD + 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement fluide de 90 Hz, une batterie longue durée de 5000 mAh et bien sûr prend en charge la 5G. Ajoutez à cela quatre caméras à l’arrière pour une prise de vue polyvalente, qui dit mieux à ce prix ? Le Galaxy A22 5G arriverait en France en juillet prochain.