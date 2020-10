L-Acoustics Contour XO, des écouteurs très live

En ce qui concerne la musique live, il y a des aspects de l’expérience dont nous pouvons nous passer – comme prendre de la bière dans les cheveux, faire la queue pour aller aux toilettes et rater le dernier bus pour rentrer. Mais ça vaut le coup de voir les perles de sueur se former sur le front de vos guitaristes préférés et d’écouter le son fair vibrer vos oreilles. Et c’est exactement ce que promettent ces écouteurs L-Acoustics Contour XO : une sensation de musique live, mais sans la transpiration. Le Dr Christian Heil de L- Acoustics les a créés avec Jerry Harvey de JH Audio dont les ingénieurs opèrent avec une « précision bijoutière « et ont intégré pas moins de 10 haut-parleurs dans le L-Acoustic Contour XO (1350 €), disponibles exclusivement sur le site Web de L-Acoustic.