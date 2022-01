Konyks renforce sa gamme de prises connectées avec la Priska Duo Easy EU

Avec la prise Priska Duo Easy EU, Konyks étend sa gamme de produits équipés des technologies WiFi et Bluetooth. L’ajout du Bluetooth garantit une installation rapide dans l’application gratuite Konyks qui détecte automatiquement le nouveau produit et vous guide pas à pas.

Vous souhaitez connecter deux produits dans votre chambre, derrière votre téléviseur, dans votre salon ou encore sur le plan de travail de la cuisine et n’avez qu’une seule prise de courant à proximité ? La Priska Duo Easy EU est la prise qu’il vous faut ! Avec elle, fini les installations complexes et encombrantes ! Cette double prise connectée compacte allie le côté esthétique et vous offre une multiplicité de fonctions ! Une solution simple, élégante et efficace !

Son format compact n’altère en rien ses qualités ! la Priska Duo Easy EU est bien pensée et propose de nombreuses options ! Chacune des deux prises peut être pilotée indépendamment. Dès que celle-ci a été détectée et installée via l’application Konyks (iOS et Android), il suffit d’attribuer un nom à chaque prise et le tour est joué ! Vous pourrez ainsi les piloter à distance ou encore créer des automatismes simples comme allumer la prise A à heure fixe ou encore allumer la prise B en fonction de la température. Bien entendu, ce nom pourra aussi être utilisé pour le contrôle vocal par Google Assistant ou Amazon Alexa en disant par exemple « OK Google, démarre le ventilateur ».

Bonus, le compteur de consommation intégré vous permet de suivre sur le smartphone la consommation instantanée de vos appareils (avec un historique sur 1 an) et de repérer ainsi les appareils énergivores de votre domicile pour une consommation plus responsable. Utile pour réaliser facilement des économies ! De plus, la Priska Duo Easy EU est à la norme européenne Schuko ce qui la rend compatible avec toutes les prises européennes, que ce soit côté appareil ou côté prise murale.

Prise connectée Wi-Fi Priska Duo Easy EU (24,90 €)