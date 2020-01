Kobe Bryant, 1978-2020 : adieu au Black Mamba

Ironie du sort, son record de points en carrière venait juste d’être battu par LeBron James. Et le quintuple champion NBA, 18 fois All Star Game en vingt ans l’avait félicité et avait posé avec lui pour l’occasion. Cela aura été l’une de ses dernières apparitions, alors que son hélicoptère s’est écrasée, tuant tous les passagers dont le champion mythique des Lakers et sa fille Gianna.

Face à un telle drame, la mort de Kobe Bryant, âgé seulement de 41 ans, le monde du sport et du basket est sous le choc. Le monde entier pleure le champion, dont la France au lendemain du premier match de NBA à Paris. Jusqu’à l’ancien président américain, Barack Obama…