Klipsch T5 II, des commandes gestuelles alimentées par l’IA

Alors que les humains peuvent sembler faire du monde un endroit de plus en plus stupide chaque jour qui passe, l’intelligence artificielle fait maintenant son apparition un peu partout – et les nouveaux écouteurs T5 II True Wireless ANC de Klipsch (299 €) sont les derniers à en bénéficier.

En plus d’être la première paire d’écouteurs sans fil Klipsch à obtenir une suppression active du bruit, ils sont également livrés avec un système d’exploitation Bragi alimenté par IA, qui vous permet d’accepter les appels téléphoniques entrants juste en hochant la tête. L’autonomie totale de la batterie est de 28 heures (21 dans le boîtier, 7 dans les écouteurs), et elle tombe à 20 avec l’ANC à double micro activé. Il existe également une édition spéciale McLaren (379 €), avec une finition en fibre de carbone et la technologie de charge sans fil NuCurrent, qui, selon Klipsch, les rechargera complètement deux fois plus rapidement que tout autre produit sur le marché. Rapide.