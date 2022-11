Klipsch présente les colossales enceintes Klipsch Jubilee

Klipsch Jubilee surpasse la légendaire Klipschorn et devient la nouvelle référence du fabricant américain.

Klipsch, la marque américaine spécialiste de l’audio haut de gamme est heureuse d’annoncer le lancement de la Jubilee. La Jubilee est la seule enceinte, en 75 ans d’histoire de l’entreprise, à surpasser la légendaire Klipschorn et qui s’impose au sommet de la gamme Heritage.

La Klipsch Jubilee est le dernier projet sur lequel le fondateur Paul W. Klipsch a travaillé.

Il désirait créer une enceinte dotée d’un immense pavillons acoustiques afin de satisfaire les audiophiles les plus exigeants. Initialement destiné à être le successeur de la Klipschorn, Paul W. Klipsch s’est vite rendu compte que c’était bien plus que cela.

La Klipsch Jubilee est une enceinte à 2 voies, chacune montée d’un énorme pavillon, conçue pour offrir une expérience d’écoute ultime. Elle présente les caractéristiques suivantes : Une partie basses fréquences breveté, ventilé qui offre une plage dynamique inégalée et des basses nettes grâce à ses deux woofers de 12″/30,5 cm et ses trois évents de 4″/10,2 cm. Pour les hautes fréquences, la Klipsch Jubilee est équipée d’un tout nouveau haut-parleur à compression à pavillon avec un diaphragme axipériodique en titane de 7 pouces/17,8 cm qui offre une large bande passante pour une clarté et une précision sans faille.

Chaque composant est spécifiquement optimisé pour fonctionner dans sa bande passante individuelle, ce qui en fait l’une des enceintes les plus efficaces de la planète.

La Klipsch Jubilee dispose d’un filtre actif qui assure une reproduction sonore fidèle à la réalité grâce à système DSP. Cela permet d’obtenir des performances inégalée, comme si les musiciens étaient dans la pièce. L’enceinte Klipsch Jubilee doit utiliser des amplificateurs séparés pour les haut-parleurs hautes fréquences et basses fréquences, éliminant les annulations de phase et optimisant la fréquence de croisement.

Deux finitions standard en placage de bois véritable – frêne noir satiné et walnut. Les placages d’une même paire sont strictement identiques.