Kiwikong, à la fois enceinte et chargeur sans fil, signé Orlinski

Né de la fusion entre le « WILD KONG » de Richard Orlinski – l’un des artistes français les plus vendus au monde – et de la borne de recharge universelle Kiwi Box, Kiwikong est un objet unique, aussi décoratif que pratique. À la fois enceinte connectée Bluetooth et chargeur à induction, il s’intègre facilement dans toutes les pièces de la maison ou du bureau. Il permet ainsi d’écouter tous ses morceaux préférés tout en rechargeant son téléphone grâce à un chargeur à induction intégré. Il suffit de poser son smartphone sur la base de l’enceinte et le cycle de charge commence instantanément !

Kiwikong, disponible en Rouge, Noir mat, Noir Brillant et Blanc : 499 €

Kiwikong séries limitées, disponible en Gold et Chrome et Bleu Métal : 999 €

www.kiwikong.fr