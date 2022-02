Kia Sportage, le SUV toujours prêt

La version européenne du Kia Sportage, le champion des ventes de la marque en Europe, a été conçue pour s’imposer sur le segment des SUV en Europe. Il associe un design extérieur à la fois fluide, athlétique et résolument moderne à un intérieur premium dernier cri doté d’un double écran parfaitement intégré offrant les technologies de connectivité parmi les plus évoluées du marché. Le nouveau Kia Sportage est désormais disponible dans le réseau Kia en France à partir de 29 990 €, assorti d’une garantie 7 ans ou 150 000 km.

« Avec son design extérieur avant-gardiste et son intérieur innovant, le nouveau Sportage allie une présence sur route extrêmement dynamique à un habitacle haut de gamme résolument orienté vers le conducteur qui bénéficie des toutes dernières innovations technologiques, explique Jason JEONG, Président de Kia Europe.

Le nouveau Sportage hérite également de motorisations électrifiées hautement évoluées – nous disposons ainsi de modèles hybrides à la fois efficients et écoresponsables à même de répondre aux besoins de tous nos clients. Capable de rouler en mode tout électrique, le nouveau Sportage hybride rechargeable se veut résolument écoresponsable et incarne mieux que tout autre la mission que s’est fixée Kia, à savoir accélérer la mobilité durable en Europe ».

Ce Sportage européen est est la première génération à hériter d’un tout nouveau mode multi-terrain. Développé pour les conducteurs désireux de partir à l’aventure et de pratiquer leurs activités de loisirs favorites, le mode multi-terrain hautement évolué ajuste les paramètres du Sportage afin que ce dernier offre une dynamique de conduite optimale dans tous les environnements et conditions de conduite. Cette nouvelle plateforme « N3 » a eu un impact déterminant sur les caractéristiques de conduite du Sportage, qui associe une conduite stable, raffinée et confortable à un comportement agile et dynamique. La direction et les suspensions ont d’ailleurs été optimisées avec le plus grand soin pour garantir ces qualités routières.

L’aménagement intérieur des modèles hybride et hybride rechargeable a été pensé avec le plus grand soin afin de minimiser tout impact sur l’habitabilité et la capacité de chargement. Ainsi la déclinaison hybride, dont la batterie est logée sous les sièges de la deuxième rangée, permet d’offrir un espace aux jambes similaire aux versions thermiques du Sportage. La version hybride rechargeable du nouveau Sportage est, quant à elle, équipée d’une batterie haute tension placée en position centrale entre les deux essieux, sous la caisse du véhicule, garantissant ainsi une parfaite répartition des masses et un espace intérieur tout à la fois pratique, confortable et polyvalent.

Le groupe propulseur évolué du nouveau Sportage hybride rechargeable se compose d’un moteur turbo-essence compact associé à un moteur électrique à aimant permanent de 66,9 kW (91 ch) et à une batterie lithium-ion polymère de 13,8 kWh. Ce groupe propulseur délivre une puissance combinée de 265 ch, le moteur essence T-GDi délivrant à lui seul 180 ch.



La batterie dernier cri du nouveau Sportage hybride rechargeable intègre un système de gestion de batterie hautement évolué qui surveille l’état de la batterie en permanence, notamment des indicateurs tels que l’intensité, la tension, l’isolation et le diagnostic des anomalies. Cette batterie est également équipée d’un système de surveillance des cellules évolué destiné à mesurer et à surveiller la tension et la température des cellules.

Sur la version hybride du nouveau Sportage, le célèbre moteur essence 1,6 litre T-GDi est couplé à un moteur électrique à aimant permanent de 44,2 kW (60 ch) et à une batterie lithium-ion polymère de 1,49 kWh pour garantir une efficience et une réactivité maximum. Ce groupe propulseur délivre une puissance combinée de 230 ch, le moteur essence T-GDi délivrant à lui seul 180 ch.

Le nouveau Sportage est également disponible dans des versions turbo-essence ou turbo-Diesel à hybridation légère (MHEV) respectivement dotées des moteurs 1,6 litre T-GDi et CRDi. Ces deux versions sont associées à la technologie d’hybridation légère (MHEV) qui contribue à réduire les émissions et à optimiser la consommation. Ces versions du nouveau Sportage sont déclinées en deux niveaux de puissance, 150 ch pour la version essence et 136 ch pour la version Diesel. En intégrant les toutes dernières technologies de régulation active des émissions (SCR), le moteur turbo-Diesel à hybridation légère (MHEV) produit moins de rejets polluants (ex. : NOx et particules notamment).

Le nouveau Sportage est équipé d’une transmission automatique à double embrayage à 7 rapports (DCT7) ou d’une boîte manuelle intelligente à 6 rapports (iBVM6) disponibles selon les motorisations. Les versions hybride et hybride rechargeable sont dotées de la transmission automatique à 6 rapports (BVA6) de dernière génération. Pour répondre aux besoins de tous les clients, le nouveau Sportage est disponible en version à traction (2 roues motrices) ou à transmission intégrale (4 roues motrices). Le nouveau Sportage hybride rechargeable bénéficie exclusivement d’une transmission intégrale.

L’intérieur du nouveau Sportage associe un style audacieux, des habillages doux au toucher et des technologies de pointe pour offrir un espace d’une grande modernité résolument orienté vers le conducteur. L’habitacle a été savamment conçu pour conjuguer innovation technologique, équipements et matériaux haut de gamme et style avant-gardiste.

Au centre de l’habitacle résolument moderne du nouveau Sportage trône un double écran intégré aux lignes superbement sculptées, flanqué d’ouïes de ventilation au design sportif d’une grande finesse. Le double écran intégré s’étend sur toute la partie avant du poste de conduite, lui conférant une étonnante impression de largeur et de profondeur. Cette dalle intégrée comprend l’écran tactile de 12,3 pouces sous lequel se situe l’interface digitale à commande multi-modes (à partir de la finition Active) de dernière génération et qui constituent le centre névralgique des équipements de connectivité, de commande et d’agrément dédiés au conducteur et à ses passagers. Tous deux ont été conçus pour être faciles d’utilisation et hautement intuitifs. La partie gauche de la dalle, face au conducteur, accueille le combiné d’instrumentation de 12,3 pouces doté d’un affichage LCD TFT de dernière génération caractérisé par des graphismes d’une netteté et d’une précision exceptionnelles (à partir de la finition Design).

La console centrale ergonomique est idéalement positionnée pour le conducteur et le passager avant, et leur offre un espace de rangement flexible. Par exemple, par simple pression d’un bouton, les porte-gobelets de la console centrale s’escamotent dans leur logement lorsque qu’ils ne sont pas utilisés, les occupants bénéficiant ainsi d’un espace plus grand et plus pratique pour ranger leurs effets personnels. La console centrale accueille également un superbe sélecteur de changement de rapport à commande électrique « Shift-by-Wire » (SBW). Un socle de recharge pour smartphone permet une recharge rapide par induction grâce à une puissance de 15 V.

Pour un maximum de commodité, les sièges arrière sont rabattables en 40/20/40, permettant ainsi de porter le volume de chargement total à 1 776 litres (selon motorisation). Cette fonctionnalité ingénieuse, avec les sièges arrière rabattables à l’aide d’un simple levier, est proposée de série sur toutes les versions du nouveau Sportage commercialisées en France. Par ailleurs, les occupants du nouveau Sportage ne manqueront pas d’apprécier le son surround embarqué totalement immersif du système audio premium Harman Kardon (de série sur la finition GT-line Premium), l’un des meilleurs du marché.

Le style extérieur du nouveau Sportage repousse les limites du design, lui conférant une présence des plus affirmées sur les routes européennes. Sa carrosserie affinée est parcourue de lignes tendues et acérées qui accentuent sa silhouette élancée d’une rare élégance. Parallèlement, des surfaces aussi sobres que musculeuses viennent se combiner à des graphismes d’une grande complexité afin de conférer à ce SUV une présence affirmée et dynamique sur route. Dévoilé au début de l’année et largement salué par la communauté du design, le nouveau langage stylistique de Kia – « Opposites United » / (L’alliance des contraires) – se situe au coeur du nouveau Sportage, déterminant chacun des aspects de son esthétique et de sa personnalité.

Vu de l’avant, le nouveau Sportage arbore un design complexe d’une grande précision avec sa calandre noire au graphisme sophistiqué qui s’étire sur toute la largeur de la proue. Ce graphisme d’une grande technicité concentre les principales spécificités de la face avant du nouveau Sportage, lui conférant un look des plus séduisants. Résolument moderne, la célèbre calandre « Tiger Nose » / (Nez de tigre) de Kia relie les feux de jour à LED futuristes en forme de boomerang (de série) qui viennent, quant à eux, clairement délimiter les contours des projecteurs Full LED matriciels qui constituent le système d’éclairage avant intelligent (de série à partir de la finition Design).

Les flancs du nouveau Sportage rendent hommage à son statut de SUV, lui conférant une forte présence sur route, notamment à travers leurs lignes tendues qui s’entrecroisent avec des surfaces à la fois épurées et raffinées, qui ont pour effet d’unifier le contraste des volumes. Il hérite également d’une ligne de ceinture de caisse chromée qui remonte au niveau de sa partie arrière, créant ainsi des lignes harmonieuses avec le becquet de toit qui accentue encore la personnalité sportive du véhicule.