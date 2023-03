Kia EV9 dévoile un véhicule électrique révolutionnaire

Kia a dévoilé aujourd’hui des images du design extérieur et intérieur de Kia EV9, son premier SUV électrique à trois rangées de sièges et futur porte-étendard de la marque, qui conjugue un style audacieux et une élégance raffinée, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

« Kia EV9 se veut résolument innovant, avec pour ambition d’établir de nouvelles références en matière de design, de connectivité, de fonctionnalité et de responsabilité environnementale », explique Karim Habib, Vice-Président exécutif et directeur du centre de design mondial de Kia. « Kia EV9 constitue une offre d’exception pour les clients, et apporte, par son statut de véhicule électrique, un réel vent de fraîcheur sur le segment des SUV familiaux. Cette nouvelle typologie de véhicule procure, tant au conducteur qu’à l’ensemble des occupants, de nouvelles expériences instinctives et un confort sans précédent, et ce grâce à une exploitation profondément innovante de l’espace,

de la technologie et du design ».

La face avant de EV9 se distingue par des lignes acérées et épurées et des surfaces qui expriment tout à la fois un sentiment de confiance, de clarté et de sérénité. Rehaussée d’une grille couleur carrosserie, l’ultime évolution de la calandre « Tiger Face », emblématique des modèles de la marque, ne laisse subsister aucun doute quant à la filiation de EV9. Les superbes projecteurs verticaux et les feux de jour effilés qui s’étirent horizontalement vers l’arrière au-dessus des ailes avant du véhicule contribuent à accentuer la largeur de ce SUV sur le plan visuel. Les entrées d’air minimalistes en finition noir brillant et les sabots de protection avant viennent rehausser le caractère affirmé de EV9 et témoignent de sa capacité à affronter toutes les routes quelles que soient les conditions météorologiques.

Fruit d’un langage stylistique polygonal, les flancs de EV9 allient parfaitement le caractère affirmé d’un authentique SUV à une grande efficacité aérodynamique. Les ailes dynamiques de structure triangulaire et les passages de roue géométriques extrêmement proéminents se combinent parfaitement au profil fuselé de la caisse, unifiant les éléments polygonaux pour former une architecture parfaitement cohérente, qui confère au véhicule un look résolument déterminé et audacieux. Les poignées de porte affleurantes et la ligne de toit plongeante vers l’arrière créent une impression de mouvement empreint de fluidité et d’efficience.

À l’arrière du véhicule, les lignes sobres et épurées du hayon, mises en valeur par les feux arrière effilés dont le design fait écho à celui des feux avant, reflètent encore davantage le caractère robuste et affirmé de EV9.