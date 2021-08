Kia dévoile le design de son nouveau Sportage

Kia Europe dévoile les premiers croquis officiels de son nouveau Sportage. Pour la première fois de son histoire, Kia lance ainsi une version du Sportage spécialement dédiée aux clients européens qui incarne la cinquième génération du SUV le plus populaire de la marque. Ce nouvel engin propose des technologies de connectivité dernier cri, des groupes propulseurs évolués aussi réactifs qu’écoénergétiques ainsi que les toutes dernières innovations en matière de sécurité active et passive et d’aide à la conduite.

Reposant sur la thématique « Bold for Nature » / (L’audace par nature), son design rend hommage à la perfection et à la simplicité de la nature tout en étant parfaitement en phase avec la nouvelle orientation stylistique de la marque. Les croquis dévoilés ce jour laissent entrevoir un SUV au look sportif, affirmé et résolument innovant. Le nouveau Sportage européen arborera un profil plus compact et plus baroudeur qui lui assurera une meilleure agilité et des performances optimales sur route. Conçu pour être le SUV le plus dynamique et le plus élégant de son segment, ce nouveau Sportage se distinguera par son allure athlétique et sa silhouette à la fois robuste et raffinée caractérisée par des lignes marquées et tendues courant le long de ses surfaces.

Les croquis révèlent une face avant au design audacieux et une calandre noire au

graphisme sophistiqué qui s’étire sur toute la largeur de la proue. La nouvelle interprétation de la calandre flottante « Tiger Nose » / (Nez de Tigre) emblématique de Kia se conjugue à des feux de jour à LED distinctifs en forme de boomerang et à des projecteurs matriciels à LED. Autre nouveauté mise en évidence par ces croquis : un pavillon noir qui contribue à accentuer encore la personnalité sportive de ce nouveau Sportage tout en soulignant le

profil extrêmement dynamique du montant C.

À l’arrière, les lignes d’épaulement larges et puissantes viennent se fondre dans les feux de jour effilés situés de part et d’autre du nouveau logo Kia. Le design exclusif du bouclier arrière noir met en avant le caractère résolument jeune et sportif du nouveau Sportage européen.

Le nouveau Kia Sportage destiné au marché européen fera sa première apparition lors de son lancement digital prévu le 1er septembre prochain à 11 h sur les chaînes de la marque.