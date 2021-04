Keynote Apple Spring Loaded : ce que devrait annoncer Apple

La nouvelle livraison de joujoux signés Apple semble prête à débarquer pour le printemps… La prochaine keynote d’Apple aura donc lieu le 20 avril.? Comme toujours, les rumeurs ne manquent pas. Voici ce que la boule de cristal de la rédaction imagine voir arriver sous peu…

iPad Pro 2021

L’iPad Pro 2020 était dangereusement proche de la perfection lorsque nous l(avons eu entre les mains. À moins qu’Apple le rende plus léger encore et avec une batterie plus durable, il n’y a pas grand-chose àchanger.

Pourtant, les rumeurs suggèrent qu’Apple y intègrerait sa toute nouvelle puce M1 et du mini-LED pour des couleurs plus riches et des noirs plus profonds. Il y a aussi des rumeurs sur Thunderbolt, qui avec une mise à jour iPadOS pourrait annoncer une prise en charge complète des écrans externes.



Nouvelle (s) Apple TV

Il est juste de dire que l’Apple TV a l’air fatiguée. Intacte depuis 2017, elle est chère par rapport à ses rivaux, et la puce A10X a du mal avec les derniers jeux Apple Arcade. Mais quelle est la stratégie d’Apple en la matière ? Les rumeurs font état d’une révision de base de l’Apple TV avec une puce A12 et une puce haut de gamme avec un A14X pour une puissance de niveau console. Des rumeurs plus déroutantes parlent d’une Apple TV avec haut-parleur HomePod intégré et caméra – bien que nous ayons du mal à voir où un tel appareil serait positionné (sur le marché comme dans votre configuration domestique).

Des AirTags, enfin ?

La semaine dernière, l’application Find My vous a permis de suivre les produits tiers de Belkin, Chipolo et VanMoof, en l’étendant au-delà des appareils fabriqués par Apple. Étant donné à quel point Apple est sous le feu des régulateurs, nous nous demandons si l’ouverture de Find My ouvre désormais la voie aux propres gadgets de suivi de la société.

Les AirTags sont la rumeur du moment concernant Apple Ils sont censés être une version au goût pomme des balises Bluetooth de type Tile pour vous aider à suivre et retrouver votre panoplie préférée. Ajoutez à cela l’intelligence d’Apple en matière de géorepérage, et vous aurez un excellent système pour redécouvrir les éléments égarés. Mais les AirTags apparaîtront-ils enfin le 20 ou resteront-ils à jamais perdus à l’arrière du canapé ?

AirPods 3

Envie d’AirPods Pro, mais plus désireux de ne dépenser que ce qui vous rapporterait des AirPods ? Alors vous pourriez avoir de la chance le 20. Certaines rumeurs affirment que la prochaine révision des AirPods d’Apple présenterait un design qui ressemble étroitement à leurs frères et sœurs plus chers, tout en gagnant au passage de meilleures commandes tactiles. Nous le croirons quand nous les écouterons !

Nouveaux Mac Pro

Nous avons examiné le dernier iMac Retina 5K l’été dernier. C’était assez sympa, mais du raffinement plutôt que de la révolution. Ensuite, les MacBook Pro et MacBook Air équipés de M1 ont débarqué. C’est un vœu pieux que de penser que nous verrions lors de cet événement Apple le rafraîchissement de l’iMac (style iPad Pro – et une puce de la série M conçue par Apple), un modèle haut-de-gamme également remanié.