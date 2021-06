Kerbal Space Program débarque sur PS5 et Xbox Series X|S

Kerbal Space Program, le jeu de simulation spatiale acclamé par la critique aux 5 millions d’exemplaires vendus dans le monde a 10 ans aujourd’hui !

Kerbal Space Program Enhanced Edition et Kerbal Space Program 2 arrivent sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S au prix de 39.99€. Les possesseurs de Kerbal Space Program Enhanced Edition sur PlayStation 4 et Xbox One pourront profiter d’une mise à jour gratuite vers les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S lorsqu’elles seront disponibles cet automne. La sortie de Kerbal Space Program 2 sur ces plateformes est prévue pour l’année prochaine. Consultez le communiqué de presse ci-joint pour en savoir plus.

Ce jour marque également la sortie de la mise à jour 1.12 “On Final Approach” sur PC, qui contient énormément de nouveautés et d’améliorations pour le jeu, dont :

Les fans de Kerbal pourront découvrir de nouveaux produits dérivés dans la boutique Private Division, des concours auxquels participer et des streams présentés par des développeurs de Squad.