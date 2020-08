KEF présente son nouvel adaptateur sans fil pour Caissons de Basses KW1

KEF annonce l’introduction du nouveau kit adaptateur sans fil KW1. Conçu pour fonctionner parfaitement avec les subwoofers KEF Kube (8b, 10b et 12b) et KF92, le KW1 offre une solution flexible lorsque vous placez un caisson dans un home cinéma, un système AV ou toute installation musicale ou de télévision.

Le KW1 connecte sans fil le caisson de graves KEF Kube ou KF92 à n’importe quel système hi-fi, home cinéma, TV ou AV et est également parfaitement adapté pour une utilisation avec les systèmes révolutionnaires de musique active sans fil LSX et LS50 de KEF.

La connexion est facilitée – connectez simplement l’émetteur KW1 à la sortie de ligne variable ou au caisson de graves et connectez-le à l’alimentation à l’aide du connecteur micro USB.

L’émetteur envoie un flux audio 48 kHz / 24 bits au module récepteur KW1 qui est à son tour connecté via le port d’extension du panneau arrière du caisson de graves KEF Kube 8b, 10b, 12b ou KF92. Pour plus de flexibilité et des performances système accrues, un caisson de graves supplémentaire peut être connecté via un deuxième récepteur en option.

Ce système offre enfin une flexibilité totale de placement du caisson grâce à une portée maximale de près de 30m. Des performances sans interférence sont obtenues via l’ensemble émetteur / récepteur RF commutable 5,2 GHz / 5,8 GHz pour des performances optimales même dans les environnements RF les plus encombrés. Avec sa connexion hautement stable et haute résolution, le KW1 offre des performances audios sans perte et une synchronisation des graves sans faille.