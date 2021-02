KEF présente ses écouteurs Mu3 conçus par le designer mythique Ross Lovegrove 

KEF vient de dévoiler ses écouteurs Sans Fil Mu3 à Annulation de Bruits, et ils sont superbes. Il faut dire qu’ils ont été conçus par le designer visionnaire Ross Lovegrove, en collaboration avec l’équipe acoustique britannique de KEF pour offrir un son haute-résolution immaculé dans vos déplacements.

Afin que les écouteurs Mu3 (230 €) soient aussi beaux qu’ils ne sonnent, KEF a de nouveau collaboré avec Ross Lovegrove, le concepteur de l’enceinte MUON et du modèle Bluetooth MUO. Réputé pour son approche innovante et ses formes fluides et sculpturales, Ross Lovegrove apporte une nouvelle dimension au son. Grâce à une conception qui englobe à la fois la beauté et l’ingéniosité technologique, la collaboration continue de Lovegrove avec KEF est un exercice d’excellence esthétique et technique.

Les écouteurs Mu3 sont peut-être petits, mais leur aspect sculptural offre une sophistication dans leurs dimensions compactes. L’esthétique pure et propre illustre parfaitement la philosophie de conception de KEF.

Les performances audios des écouteurs Mu3 bénéficient de la technologie de suppression active du bruit de KEF. Il permet au Mu3 d’éliminer les bruits externes sans affecter les détails qui donnent vie à la musique.

Le Mu3 offre la signature sonore incomparable de KEF. Chacun des boîtiers sculpturaux du Mu3 contient un transducteur dynamique pleine gamme de 8,2 mm, réglé de manière experte par l’équipe d’ingénierie de KEF pour offrir un son exceptionnellement dynamique et bien équilibré et cohérent avec des médiums riches, des basses détaillées et des aigus nets. Chaque nuance et subtilité de l’enregistrement est magnifiquement révélée.

Côté ergonomie, ces Mu3 sont parfaitement équilibrés dans les oreilles grâce à une pondération intelligente, ce qui les empêche de tomber. Ils sont disponibles avec un choix de quatre embouts de tailles subtilement différentes pour donner l’ajustement le plus adapté à vos oreilles, tout en offrant une étanchéité parfaite pour l’isolation du bruit et pour les maintenir solidement en place.

Leur connectivité Bluetooth 5.0 est stable et sans latence. Les performances audio sont encore améliorées par l’introduction de la transmission simultanée, où les deux écouteurs reçoivent un signal en même temps, plutôt que par l’approche plus courante où l’audio est envoyé à un écouteur et relayé vers l’autre, courant ainsi le risque de latence. Après une configuration simple, le couplage automatique fait de l’écoute du Mu3 une expérience sans effort. Les écouteurs Mu3 disposent également du mode ambiant, dans lequel, d’une simple pression sur un bouton, l’annulation active du bruit est désactivée : l’audio est ainsi capté par les microphones est lu par les écouteurs, contournant la réduction passive du bruit et vous offrant une clarté instantanée sur ce que se passe autour de vous.

Le Mu3 est également doté de batteries haute capacité à charge rapide pour garantir son utilisation toute une journée d’écoute, même avec Bluetooth et suppression du bruit activés. Surtout, vos écouteurs resteront en sécurité si vous êtes pris sous la pluie grâce à leur conception antiéclaboussures.