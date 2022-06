KEF lance ses nouvelles LSX II le 23 juin

Exploitant plus de 60 ans d’excellence acoustique de KEF, la LSX II est une amélioration de la gamme LSX originale, multi-primée à travers le monde. Complétant le design contemporain et minimaliste créé par le célèbre designer industriel Michael Young, la LSX II est la prochaine génération de système de haut-parleurs plug and Play. Avec la nouvelle plate-forme sans fil W2, des options de connectivité complètes, l’application KEF Connect et de nombreuses possibilités de streaming, peu importe comment vous écoutez la musique, vous pouvez le faire en toute simplicité. Branchez-la sur un téléviseur, un ordinateur de bureau ou portable, une console ou une platine vinyle, et la pièce sera instantanément remplie d’un son pur et naturel.

Cette LSX II utilise une version spécialement conçue du haut-parleurs Uni-Q de 11e génération de KEF pour disperser uniformément le son dans la pièce. Les performances se voient améliorées par rapport à l’original grâce au processeur numérique « Music Integrity Engine ». Optimisé pour l’Uni-Q, ce DSP amélioré permet à LSX II d’offrir une performance parfaitement au rythme de la musique pour une meilleure clarté et un son plus dynamique et plus fin. La LSX II fonctionne en stéréo avec 2 enceintes, donnant à la musique l’espace pour respirer et se développer, créant une scène sonore en trois dimensions. Les enceintes semblent disparaître, vous laissant profiter des performances immersives qui vous emportent.

La dernière application KEF Connect offre un contrôle immédiat des enceintes depuis votre tablette ou smartphone. Une fois les enceintes déballées, l’application propose un processus d’intégration intuitif pour assurer une configuration simple. Une connexion facile pour le streaming, le contrôle et les paramètres vous donne la possibilité de personnaliser votre son et d’ajuster la LSX II pour qu’elle s’adapte au mieux à votre maison.

La LSX II est disponible en cinq finitions : les modèles Mineral White et Lava Red sont respectivement livrés avec une finition en façade satinée mate et une ceinture brillante, tandis que Carbon Black et Cobalt Blue sont revêtus d’un tissu spécialement conçu par le designer textile contemporain danois Kvadrat. L’édition Soundwave de Terence Conran est l’une des dernières collaborations du designer britannique emblématique. La version voit le motif « onde sonore » tissé dans un tissu Kvadrat unique complété par le bleu signature de Conran sur l’évent arrière et le tweeter pour une esthétique forte.

KEF LSX II : 1499 € www.kef.com