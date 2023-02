KEF lance la série R dotée de Metamaterial Absorption Technology

KEF redéfinit les règles avec la dernière génération d’enceintes hi-fi de la série R, désormais dotées de la technologie révolutionnaire d’absorption des métamatériaux (MAT). La série R est une gamme exceptionnelle de sept modèles conçus pour offrir des performances supérieures avec plus de détails, une vision plus profonde et un plus grand plaisir d’écoute.

En apportant un son brillant aux spectacles, aux jeux et aux artistes comme jamais auparavant, la nouvelle série R comprend une sélection des dernières technologies développées pour le système The Reference de KEF, leader de sa catégorie et défiant toute concurrence. Rendant les expériences sonores exceptionnelles plus accessibles, la Série R peut être appréciée en stéréo pour la musique ou dans une installation home cinéma. Avec un design contemporain et intemporel axé sur l’acoustique, cette collection d’enceintes HiFi offre aux utilisateurs encore plus de possibilités de se plonger dans les contenus qu’ils aiment.

“La demande de son haute-fidélité résidentielle ne cesse de croître, qu’il s’agisse d’écouter de la musique ou de regarder des films dans le cadre d’une installation home cinéma, et les audiophiles attendent la meilleure qualité de son. Chez KEF, nous nous engageons à permettre aux auditeurs de profiter du contenu exactement comme son créateur a voulu qu’il soit entendu. Le lancement de la nouvelle série R avec MAT a amélioré l’expérience d’écoute plus que jamais. » selon Grace Lo, Présidente de KEF & Directrice Marketing Monde



Au cœur de la dernière série R se trouve la technologie d’absorption des métamatériaux (MAT), une structure labyrinthique très sophistiquée où chacun des canaux complexes absorbe efficacement une fréquence spécifique. Lorsqu’ils sont combinés, ces canaux agissent comme un trou noir acoustique, absorbant 99 % du son indésirable provenant de l’arrière du tweeter, éliminant la distorsion qui en résulte et offrant une performance acoustique plus pure et plus naturelle.

Un haut-parleur Uni-Q de 12e génération avec MAT est présent dans les sept modèles de la série R et offre des performances incroyablement détaillées. C’est le résultat de décennies de connaissances accumulées en interne et de l’application d’outils de simulation et d’analyse de pointe. Les développements sont nombreux et jouent tous un rôle dans les performances exceptionnelles de la Série R.

Les détails et la clarté exquis de la gamme R résultent d’un choix de réglages et de modifications spécifiques à cette série. Qu’il s’agisse de l’amortisseur du tweeter qui dompte les résonances pour améliorer les détails, ou du châssis avec découplage flexible qui empêche les vibrations indésirables pour une meilleure clarté. Les haut-parleurs de graves hybrides en aluminium produisent des basses rapides, profondes et contrôlées, tandis que la conception améliorée du filtre et le chemin du signal raccourci produisent un son pur et cristallin. Ces innovations se combinent pour assurer à la série R un son encore plus transparent et plus vivant qu’auparavant sur une gamme déjà exceptionnelle.

Le trio d’enceintes colonnes, incluant les R11 Meta, R7 Meta and R5 Meta, et la compacte R3 Meta reproduisent un son haute-fidélité de ses musiques préférées quelles que soient les dimensions de l’espace d’écoute. Chacune d’entre elles permet aux utilisateurs de découvrir une profondeur et un détail jusqu’alors insoupçonnés, du raclement du médiator sur la corde de la guitare au ressenti émotionnel de l’atmosphère d’un enregistrement Live.

Les deux enceintes centrales, comprenant la R6 Meta et la R2 Meta, qu’on peut aussi utiliser en configuration LCR (Left-Centre-Right), délivrent une grande clarté sur les dialogues dans des systèmes Home Cinéma de tailles différentes. Les mêmes haut-parleurs Uni-Q se déploient sur les enceintes centrales comme sur les autres modèles de la gamme. Cela permet une signature sonore cohérente, gage d’une attention entière au film et non à tel ou tel équipement de la pièce.



Pour les fans de l’immersion de l’expérience du Dolby Atmos, l’enceinte d’effets R8 Meta est le compagnon idéal du système. Qu’on l’accroche au mur ou qu’on la place sur une autre de la gamme pour un résultat sonore sans égal. Avec l’ajout d’un caisson de grave actif de la gamme KEF, l’expérience devient totale, de l’impact le plus profond aux murmures les plus doux. L’esthétique évidente et pure de la série R est enrichie par un choix de couleurs ton sur ton soigneusement élaboré. Conçue pour se marier à un intérieur aussi bien traditionnel que contemporain, chaque enceinte de la gamme R est disponible en trois finitions : Noir laqué, Blanc laqué, et Noyer véritable.

Deux modèles disposent également de leurs propres finitions spéciales : l’édition spéciale Titanium Gloss pour la R7 Meta, et l’édition spéciale Indigo Gloss pour la R3 Meta. La R3 Meta est également dotée d’inserts filetés qui permettent de fixer l’enceinte en toute sécurité sur le socle des pieds S3, qui disposent également d’un système de gestion des câbles intégré et peuvent être lestés.