KEF lance la finition Gris Titane pour son caisson de basses KC62

Un modèle KEF récompensé par la presse qui a littéralement changé les règles de la conception des caisson de basses.

KEF s’est donné pour mission d’apporter le son haute-fidélité au plus grand nombre de foyers en créant des produits innovants et accessibles. Le subwoofer ultra-compact KC62 doté de son Uni-Core® Force-Cancelling est un superbe exemple d’excellence audio et d’ingéniosité de conception. Le KC62 enrichit le son de votre musique ou de votre film, permettant à l’auditeur de profiter au mieux des basses tout en utilisant un espace minimum. Avec l’introduction de l’élégant coloris gris titane, qui vient s’ajouter aux finitions existantes blanc minéral et noir carbone, le KC62 enrichit le décor de votre maison et décuple votre désir de musique.



Les basses profondes et puissantes étaient auparavant l’apanage des caissons de basses massifs, mais le KC62, très esthétique, est un produit véritablement révolutionnaire. Grâce à une ingénierie et une créativité hors-normes, KEF a mis au point des technologies révolutionnaires qui reproduisent fidèlement l’enregistrement original, apportant toute la splendeur, l’impact et l’émotion de la musique et des films dans votre intérieur.

Technologies KEF Innovantes

Au cœur du KC62 se trouvent trois technologies en cours de brevet : la technologieUni-Core, le surround P-Flex et la technologie Smart Distortion Control. La technologie innovante du haut-parleur Uni-Core est une version totalement nouvelle des systèmes traditionnels d’annulation de force. Cette conception unique a permis à l’équipe KEF de créer un subwoofer de la taille d’un ballon de football, avec une profondeur et une précision sans précédent.

Le KC62 est également doté sa suspension surround P-Flex, surnommée “surround Origami” en raison de sa formation plissée unique. Cette conception méticuleuse se traduit par une extension plus profonde des basses, une reproduction plus détaillée des basses et une distorsion réduite.



La technologie Smart Distortion Control, sans capteur, permet de corriger les moindres anomalies qui peuvent survenir et offre ainsi des basses plus précises. Grâce au processeur Music Integrity Engine de KEF et à une amplification surpuissante, le KC62 vous permet de vous immerger totalement dans votre expérience de divertissement à domicile.

Le KC62 n’est pas seulement conçu pour fonctionner sur le plan sonore dans votre maison, mais aussi sur le plan esthétique. Fabriqué en aluminium extrudé, le caisson incurvé allie parfaitement forme et fonction, offrant force et beauté. Suffisamment petit pour se fondre dans le décor, les finitions Carbon Black, Mineral White et la nouvelle Titanium Grey font du KC62 un objet très attrayant, surtout lorsqu’il est associé au LS50 Wireless II primé.