KEF équipe d’un système audio haut de gamme la nouvelle Lotus Eletre Hyper-SUV

Le partenariat entre KEF et Lotus a franchi une nouvelle étape importante avec le son haut de gamme KEF apporté au tout nouveau Lotus Eletre Hyper-SUV, tout électrique

Le Lotus Eletre est un Hyper-SUV saisissant et progressif, le premier d’une nouvelle génération de SUV purement électriques. Il reprend les principes fondamentaux et l’ADN de Lotus issus de plus de 70 ans de conception et d’ingénierie de voitures de sport, les transformant en une toute nouvelle voiture pour la prochaine génération de clients Lotus.



L’Eletre est une 4 roues motrices, avec une batterie supérieure à 100 kWh et une puissance de 600 ch. L’Eletre offre un nombre important de nouveautés Lotus – la première voiture de série à cinq portes, le premier modèle en dehors des segments de voitures de sport, le premier EV de style de vie, la Lotus la plus “connectée” de tous les temps.



Travaillant en étroite collaboration avec Lotus, KEF s’est appuyé sur son expertise en ingénierie acoustique pour créer une expérience audio spatiale et évolutive pour la Lotus Eletre. Le système audio standard du nouveau Hyper-SUV électrique Lotus Eletre, appelé KEF Premium, comprend un système de 15 haut-parleurs de 1380 watts avec Uni-Q™ et la technologie de son surround. La technologie unique KEF Uni-Q combine à la fois les haut-parleurs d’aigu et médiums dans une source ponctuelle unique idéale sur le plan acoustique, offrant une expérience sonore plus cohérente et hyperréaliste.



Les clients peuvent évoluer vers un système KEF Reference avec 23 haut-parleurs de 2160 watts avec Uni-Q et la technologie de son surround 3D. L’option KEF Reference comprend également la technologie Uni-Core , une nouvelle approche pionnière de la conception des haut-parleurs et des subwoofers qui redéfinit la taille par rapport aux performances. Les options de système audio KEF Premium et KEF Reference comportent des haut-parleurs partiellement exposés dans les portes.

Lotus Cars est basé à Hethel, Norfolk, Royaume-Uni, et est le siège mondial de la fabrication de voitures de sport et d’hypercars, du Lotus Advanced Performance Center et de l’emblématique 2,2 milles. Lotus Cars construit des voitures hautes performances de classe mondiale, nées de succès légendaires sur les circuits, dont 13 titres mondiaux de Formule 1 FIA et de nombreux autres honneurs de championnat. En juillet 2021, Lotus a dévoilé la toute nouvelle Lotus Emira, sa dernière voiture de sport à essence et la meilleure de sa catégorie, et en juillet 2019, elle a lancé l’Evija, la première hypercar britannique entièrement électrique au monde. Les livraisons aux clients des deux voitures commenceront en 2022. www.lotuscars.com