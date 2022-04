Kate Moss fait son entrée dans le Métaverse avec Messika

L’icône de mode, Kate Moss, fait ses premiers pas dans l’univers de DREST pendant deux semaines. Les joueurs de DREST, premier jeu mobile de stylisme de mode de luxe au monde, seront invités à styliser le personnage de Kate Moss à l’aide de pièces nées de l’époustouflante collaboration entre le mannequin et la maison de joaillerie parisienne Messika, ainsi que de vêtements et accessoires de plus de 250 marques de luxe disponibles sur DREST telles que Gucci, Bottega Veneta et Loewe. La collection Messika by Kate Moss est née de la collaboration entre Valérie Messika et Kate Moss avec le lancement d’une collection de Haute Joaillerie en 2020 et d’un second opus en 2021.

DREST rendra hommage aux ensemble de mode les plus emblématiques de Kate, offrant ainsi aux joueurs la possibilité de styliser le mannequin lors de séances photo plein pied et de défis de joaillerie en gros plan, tirant ainsi parti du mode gros plan hyperréaliste récemment lancé par DREST. Cette fonctionnalité de jeu avancée permet aux joueurs d’explorer leur créativité et de présenter, plus en détail que jamais, leur manière de styliser les accessoires et leurs qualités artistiques. Les joueurs pourront gagner un superbe bijou Messika, soumis au jugement de Kate.



« Je trouve incroyable l’avatar que DREST a fait de moi et j’ai adoré participer au processus créatif, tout autant que de co-créer ma collection de Haute Joaillerie avec Messika, a expliqué Kate Moss. Les pièces créées avec Valérie Messika se prêtent parfaitement au jeu étant donné les nombreux styles présentés. DREST proposera la collection à un tout nouveau public et je suis enthousiaste à l’idée de me voir stylisée par les joueurs au cours des deux prochaines semaines. Mon avis ? On ne porte jamais trop de diamants ! »

Les stylistes de DREST utilisent une pièce Messika by Kate Moss à chaque séance photo, mise gratuitement à la disponibilité de tous les joueurs, en exclusivité, lors des défis stylistiques dédiés de Kate. La collection de Haute Joaillerie Messika comprend des colliers, des bracelets, des boucles d’oreilles et des bijoux de têtes, tous nés de la collaboration entre Kate et Valérie Messika, directrice artistique de la maison éponyme, et inspirés de la boîte à bijoux personnelle du top model. En outre, Messika offrira en guise de récompense à l’un des stylistes de DREST un pendentif Baby Move pavé en or jaune d’une valeur de 3 090 €. Kate désignera elle-même le vainqueur en sélectionnant son look préféré parmi tous les stylistes ayant participé au défi. Le collier Baby Move fait partie de Move, collection iconique de Messika, dont ce modèle emblématique arbore trois diamants en mouvement.



L’avatar de Kate, créé par les designers de DREST en interne, comprend cinq coiffures uniques, conçues en concertation avec une légende de l’industrie, ami de longue date et coiffeur de Kate, Sam McKnight. Une édition dédiée des 100 articles de beauté du jeu a également été proposée pour les défis de Kate ainsi que trois arrière-plans exclusifs : un défilé de mode, un champ des Cotswolds et le hall d’un hôtel de luxe.

Pour la première fois, Kate apparaîtra comme icône de l’App Store, remplaçant ainsi les avatars permanents de DREST pendant toute la durée de la campagne, parée de pièces de la collection de Haute Joaillerie Messika By Kate Moss, recréées numériquement. Ce geste rare démontre la place unique de Kate dans l’univers de la mode et signale la première incursion de DREST dans l’arène de jeu très populaire des « événements en live ».