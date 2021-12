JVC lance sa gamme de casques gaming

Après ses casques noise cancelling, JVC se lance dans l’univers du gaming avec une nouvelle ligne comprenant deux casques, un filaire (GG-01) et un sans-fil (GG-01W), imaginés pour les joueurs les plus assidus.

Ultra légers (199 g pour le modèle filaire et 209 g pour le modèle sans fil) et confortables, ils ont été conçus pour une utilisation prolongée lors de longues sessions de jeu, grâce à la structure ultralégère des écouteurs en maille de nids d’abeille.

Pour assurer davantage de confort sur le temps de jeu, un bandeau élastique léger et réglable avec curseur permet un ajustement personnalisé, de même que la structure pivotante qui règle l’angle des écouteurs dans la bonne position. Les oreillettes sont molles, la mousse de mémoire est épaisse, et le design est adapté afin de minimiser l’humidité de la transpiration lorsqu’ils sont portés pendant de longues périodes.

Finement réglé pour les jeux avec une localisation et une séparation idéale, le transducteur de 40 mm à faible distorsion produit une qualité sonore haute résolution. Il capture avec précision les sons nécessaires pour remporter la victoire. De plus, le microphone est ajusté pour minimiser le bruit et fournir des performances claires.

Le GG-01 est livré avec un microphone amovible et un câble, et un séparateur Y, il est disponible en noir ou blanc.

Le GG-01W est livré avec un microphone et un câble détachable (pour une utilisation filaire) et un séparateur Y, il est disponible en noir.

JVC GG-01 – 89,99 €

JVC GG-01W – 149,99 €