Jusqu’à 200 euros de remise pour le lacement du HONOR MagicBook en France

HONOR, désormais indépendant, lance sur le marché français la toute nouvelle version de son HONOR MagicBook. Pour fêter cela, les HONOR MagicBook 14 et 15 sont disponibles en précommande avec une offre jusqu’à 200 euros de réduction. Retrouvez les offres chez Boulanger, Fnac, Darty et Amazon

Disponible avec les derniers processeurs Intel® Core de 11e génération et la carte graphique Intel Iris Xe, la nouvelle série HONOR MagicBook offre une expérience utilisateur améliorée et des performances inégalées, le tout dans un boîtier léger et compact. Dotés d’une autonomie de 10 heures 30, d’un écran HONOR FullView Eye Comfort pour une meilleure protection des yeux, le MagicBook intégre le Wi-Fi 6 ainsi qu’une conception à double antenne MIMO 2X2 pour des vitesses de transfert sans fil plus rapides et plus fluides.