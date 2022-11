JUL annonce les dates de sorties de sa G-Shock x D’or et de platine

Designée directement à partir des inspirations de l’artiste, la montre DW-5600JUL22-1ER produite en quantités très limitées sera commercialisée sous forme de deux drops exclusifs

DROP 1 chez D’OR ET DE PLATINE En précommande à partir du 31/10

DROP 2 chez G-SHOCK France

Modèle disponible sur le site et au G-SHOCK Store de Paris dès le jeudi 10/11



Véritable adepte de la marque horlogère, déjà forte de son succès dans le Sud-Est et parmi les plus tendances du monde depuis plusieurs décennies, JuL possède plusieurs G-SHOCK et les arbore toujours fièrement à son poignet. L’artiste N°1 de la scène rap francophone et collectionneur de récompenses parmi les plus prestigieuses, ira même jusqu’à déclarer sa passion pour G-SHOCK en juin 2021 dans son album « Demain ça ira » : disque de platine où JuL intitule un de ses titres « G-SHOCK ». On y découvre l’attachement du rappeur à la marque japonaise qu’il porte fièrement : « J’suis en G-SHOCK pas en Rolex ».

JuL déclare : « Ça faisait longtemps que je voulais créer une montre D’OR ET DE PLATINE. C’était donc logique de faire une collaboration avec G-SHOCK. Et pour faire plaisir à ma team, je l’ai dessiné aux couleurs de ma ville, Marseille : le jaune pour le soleil et le bleu pour la mer. J’espère que la montre vous plaira et vous suivra partout la team. Merci pour la force. On est ensemble ».

Un modèle basé sur la DW-5600, 1er iconique de la marque G-SHOCK

Pour cette collaboration, D’OR ET DE PLATINE et G-SHOCK ont revisité le modèle iconique DW-5600, né en 1983, avec son célèbre boîtier carré qui a fait le succès de la marque.

Le bracelet se pare d’un noir profond mettant en évidence le marquage « D’OR ET DE PLATINE » en jaune, évoquant le soleil qui règne la plupart du temps sur Marseille. Un bleu ciel, couleur emblématique de la ville, vient compléter l’ensemble.

Le boîtier est, quant à lui, entièrement personnalisé avec notamment le fond qui est gravé du label de l’artiste et l’apparition de l’OVNI en rouge en arrière-plan de l’affichage digital lorsque la lumière est activée. La boite et le packaging ont également été personnalisés pour l’occasion aux couleurs noirs, jaune et bleu ciel et marqués « D’OR ET DE PLATINE ».

En plus de son design, la montre possède toutes les caractéristiques et fonctionnalités propres à une G-SHOCK comme la résistance aux chocs, un chronomètre ou encore une étanchéité allant jusqu’à 200 mètres !

G-SHOCK DW-5600JUL22-1ER 149 €