Jouez à distance à Super Mario Party avec des amis

Après avoir installé la mise à jour gratuite disponible dès aujourd’hui, les joueurs de Super Mario Party abonnés au service Nintendo Switch Online pourront jouer en ligne avec des amis qui possèdent également le jeu.

En effet, Nintendo a mis à disposition hier une mise à jour gratuite qui ajoute une option multijoueur en ligne dans Super Mario Party pour Nintendo Switch. Il est aussi possible de jouer avec d’autres joueurs en partageant un mot de passe. Le chat vocal en ligne est également pris en charge via l’application pour smartphone Nintendo Switch Online.

Les modes de jeu suivants sont tous jouables en ligne jusqu’à quatre joueurs :

• Mario Party : choisissez l’un des 20 personnages jouables et lancez le dé pour faire la une course sur l’un des plateaux de jeu disponibles. Jouez à des mini-jeux bourrés d’action pour accumuler des pièces afin de les échanger contre des objets ou des étoiles. Si à la fin de la partie vous avez trouvé (ou volé !) plus d’étoiles que vos adversaires, c’est vous qui gagnez.

• Mario Party en duos : les joueurs unissent leurs forces dans des équipes de deux pour obtenir un maximum d’étoiles. Chaque joueur se déplace librement sur le plateau pour trouver les étoiles, ce qui permet de nombreuses stratégies et donne lieu à des duels épiques.

• Mini-jeux : 70 des 80 mini-jeux proposés sont jouables en multijoueur en ligne. Les joueurs peuvent ainsi défier leur famille et leurs amis dans des dizaines de mini-jeux.

Jusqu’à quatre joueurs, amis ou parents, peuvent jouer ensemble en ligne en utilisant un Joy-Con par joueur, par exemple l’un des deux Joy-Con fournis avec la console Nintendo Switch.

Un abonnement familial Nintendo Switch Online peut permettre à huit membres de la même famille d’utiliser le service Nintendo Switch Online pour 34,99 € par an.