Jordan Brand dévoile le 4e maillot du Paris Saint-Germain

Sept mois après avoir dévoilé le maillot away 2019-20 du Paris Saint-Germain et cinq mois à peine après la sortie du troisième kit de l’équipe, Jordan Brand et le Paris Saint-Germain s’associent une nouvelle fois cette saison pour dévoiler la dernière pièce de leur collaboration : une nouvelle collection avec en tête l’élégant et stylé quatrième maillot 2019-20 du club.

Présenté dans un noir discret, le maillot est illuminé par les couleurs vives du drapeau français et est mis en valeur par le logo emblématique de Jumpman. Une collection complète de produits lifestyle comprenant également des produits kids et accessoires a été lancée en même temps.

Le PSG portera le nouveau maillot pour la première fois contre Montpellier le 1er février ; le maillot et la collection complète sont disponibles dès à présent sur nike.com et psg.fr.