Jeep Renegade et Compass e-Hybrid : un pas supplémentaire vers l’électrification à 100 %

La marque Jeep s’oriente vers une offre exclusive de SUV électrifiés avec le lancement de nouvelles versions e-Hybrid des Jeep Compass et Renegade. L’introduction de ces nouvelles versions offre aux clients un nouveau point d’entrée dans la gamme de Jeep lorsqu’elles arriveront sur le marché en mars.

Ces nouveaux modèles rejoignent les versions hybrides rechargeables 4xe, qui représentent actuellement plus de 25 % des ventes totales de la marque en Europe. Sur des marchés comme la France, les modèles Jeep 4xe ont atteint plus de 50 pour cent des ventes totales, tandis qu’en Italie, le plus grand marché de la marque Jeep en Europe, Jeep était la première marque sur le marché des LEV, y compris les véhicules électriques à batterie et les hybrides rechargeables.

« L’annonce d’aujourd’hui s’appuie sur le succès de notre gamme actuelle de véhicules hybrides rechargeables 4xe et constitue une nouvelle étape vers l’électrification complète de notre gamme de produits en Europe », déclare Antonella Bruno, responsable de la marque Jeep Europe. « Les Jeep Compass et Renegade e-Hybrid constituent un nouveau point d’entrée dans notre gamme électrifiée, ce qui nous permet d’accroître nos ventes en offrant davantage d’options hybrides à un plus grand nombre de clients européens. Cette expansion des produits se poursuivra au cours de l’été de cette année avec l’introduction de la version 4xe de la toute nouvelle Jeep Grand Cherokee. »

Les nouveaux modèles présentent un système hybride comprenant un tout nouveau moteur essence 4 cylindres 1.5 l turbo, issu de la famille GSE (Global Small Engine), qui délivre 130 ch et 240 Nm de couple, couplé à une nouvelle transmission automatique à double embrayage à 7 rapports baptisée 7HDT300.

Le système de propulsion comprend un moteur électrique intégré de 48V développant 15 kW (20 ch) et délivrant un couple de 55 Nm – équivalent à 135 Nm au niveau de la boîte de vitesses – qui peut actionner les roues même lorsque le moteur à combustion interne est éteint. Les nouvelles versions offrent une consommation et des émissions de CO2 jusqu’à 15 % inférieures à celles des modèles à essence précédents.

Grâce à la nouvelle technologie e-Hybrid, les Jeep Renegade et Compass constituent une nouvelle alternative sur le segment des deux roues motrices. Les clients peuvent conserver leurs habitudes de conduite et profiter d’une expérience de conduite hybride authentique, avec une propulsion entièrement électrique disponible au démarrage, lors des déplacements à faible vitesse, en croisière et lors des manœuvres de stationnement.

Le nouveau moteur 4 cylindres a été conçu pour être le mieux adapté à une utilisation hybride, donc pour économiser la consommation de carburant. Il fonctionne selon le cycle Miller qui améliore l’efficacité thermique et offre un taux de compression élevé (12,5:1), une nouvelle culasse avec une chambre de combustion compacte, un double calage variable des soupapes et des conduits d’admission spéciaux « high-tumble ». Le système d’injection directe à haute pression, qui fonctionne jusqu’à 350 bars, est également nouveau. Ce moteur à essence délivre une puissance de 130 ch, tandis que le couple atteint 240 Nm. Un générateur de démarrage à courroie est également installé dans le moteur à essence, afin de garantir des transitions rapides et silencieuses lors du redémarrage.

Le système de freinage des nouveaux Renegade et Compass e-Hybrid comprend le système de freinage intelligent qui inclut une fonction de « recharge automatique » utilisant un freinage régénératif mixte pour maximiser la récupération de l’énergie cinétique et améliorer l’efficacité.

En France, la nouvelle gamme e-Hybrid se compose de cinq versions – Longitude, Night Eagle, Limited, Upland et S sur Renegade comme sur Compass. Un large éventail d’options de personnalisation est disponible. Les prix des nouveaux modèles hybrides débutent à partir de 29 950 € pour un Renegade et 36 950 € pour un Compass.