Jeep Gladiator, un VTT électrique conçu pour l’aventure

La marque Jeep est synonyme de tout-terrain robustes qui peuvent s’affranchir de la saleté, de la neige et de la boue. Et le nouveau vélo électrique de la société est précisément taillé pour cela. Fabriqué en partenariat avec QuietKat, ce nouveau Jeep Gladiator (5899 $) est un mountain bike électrique robuste qui devrait vous protéger même dans les conditions les plus difficiles. Ce Gladiator est entraîné par un moteur BAFANG Ultra-Drive 750W, alimenté par une batterie 48V qui devrait fournir 30 à 60 km de jus. En termes de conduite elle-même, un système de freinage hydraulique à quatre pistons permet un contrôle précis dans les descentes raides et les terrains difficiles, tandis que la suspension Fire-Link, les pneus Fat-Tires de 26 pouces x 4,8 pouces et une capacité de charge généreuse offrent tout ce qu’il vous faut pour affronter une variété d’environnements techniques, y compris le sable mou, la neige et les sentiers durs. Bref, c’est un vrai 4×4, avec deux des roues en moins.