Jeep dévoile l’Avenger 4xe Concept au Mondial de Paris

Au Mondial de l’Automobile de Paris, Jeep a révélé la Jeep Avenger 4xe Concept.

En présentant l’Avenger 4xe Concept à la fin de la conférence de presse, Christian Meunier, CEO de Jeep, a déclaré : « L’Avenger a été conçu comme une Jeep dès le départ, et le modèle 4×2 offre déjà certaines des meilleures capacités de sa catégorie qui identifient la marque Jeep. Mais nous ne pouvions nous empêcher de nous demander ce qui se passerait si nous injections quatre roues motrices dans un ensemble aussi compact, tout en conservant le design, les capacités et la personnalité uniques de la marque ? », a-t-il ajouté lors de l’introduction de la Jeep Avenger 4xe Concept.

Illustrant la philosophie de « concentré de liberté » de la nouvelle Jeep Avenger, le 4xe Concept allie design, capacité et innovation dans une carrosserie compacte. Accrocheur, amusant et distinctif, le nouveau venu sera ajouté ultérieurement à la gamme 4xe de Jeep.

Extérieurement, le 4xe Concept dispose de crochets de remorquage marqués en bleu, d’élargisseurs d’ailes dotés d’extracteurs d’air et il est équipé de pneus plus agressifs pour évoluer en tous chemins. Pour améliorer un peu plus les capacités de la Jeep Avenger, l’angle d’attaque a été amélioré à 21 degrés, l’angle de fuite à 34 degrés et l’angle ventral à 20 degrés, grâce à la garde au sol qui dépasse maintenant 200 mm.

L’extrémité avant dispose d’une protection supplémentaire, avec un revêtement plus épais et des projecteurs supplémentaires ont été intégrés sous la calandre pour améliorer la visibilité lors de la conduite de nuit.

L’Avenger 4xe Concept présente un nouveau système de chargement de toit léger qui, avec un système spécial de sangles qui comprime les bagages sur le toit. Ce dernier dispose d’une protection anti-rayures sur toute sa longueur. L’ensemble est complété par un autocollant de capot antireflet et un traitement de calandre anti-rayures pour une tranquillité d’esprit supplémentaire lors de la conduite dans les chemins.

L’Avenger 4xe Concept représente l’expression ultime des capacités légendaires de Jeep, améliorées par l’électrification, une combinaison qui bénéficie aux conducteurs et passagers pour leur donner plus de plaisir et de liberté tout en conduisant dans un silence presque total.