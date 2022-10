Jean-Michel Jarre, parrain et invité du Paris Audio Vidéo Show 2022

À l’occasion de la sortie de son 22e album studio, « OXYMORE » (Sony Music) le 21 octobre, œuvre immersive conçue en son multicanal et spatialisé 3D Dolby Atmos, Jean-Michel Jarre viendra présenter ce projet d’innovation audio sur le salon PARIS AUDIO VIDEO SHOW avec le magazine Rolling Stone les samedi 5 et dimanche 6 novembre. « Placer des sons à 360 degrés dans l’espace comme des objets autour de soi est une manière complètement différente de composer, qui révolutionne la conception, la production et la diffusion de la musique de demain. Cette œuvre m’est d’autant plus personnelle que j’ai réalisé la version immersive dans le Studio Innovation de Radio France, qui a accueilli le GRM et la musique électroacoustique dès l’origine, vers le milieu du siècle dernier. C’est aussi une façon de saluer l’action du service public français, qui a toujours été un défricheur sur le plan sonore, déclare Jean-Michel Jarre. »

« OXYMORE » est déjà perçu comme une « œuvre majeure » du répertoire de Jean-Michel Jarre, et reconnu par les experts de la VR comme l’une des performances musicales les plus innovantes à ce jour. Kent Bye, de l’influent podcast américain « Voices of VR », a ainsi déclaré : « OXYMORE » est probablement en avance de 4 ou 5 ans sur le métavers par rapport à ce que Meta (Facebook) est en train de mettre en place. » Cet album est un hommage à Pierre Henry qui avait légué de son vivant une série de sons à Jean-Michel Jarre avec le souhait réciproque de créer un jour une œuvre nouvelle. Il rend également honneur à l’école de pensée de la musique concrète française sans laquelle la musique électronique mondiale d’aujourd’hui n’existerait pas telle qu’on la connaît.

Partenaire majeur du PARIS AUDIO VIDEO SHOW, Son-Vidéo.com proposera un plateau Live « INSIDE » exceptionnel mené tambour battant par le journaliste et YouTubeur PP GARCIA. Il accueillera Jean-Michel Jarre, le samedi 5 novembre après-midi, avec les journalistes de Rolling Stone Magazine (Belkacem Bahlouli, rédacteur en chef et Alma Rota éditrice) pour une interview exclusive retransmise en live stream.