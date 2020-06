Jean Imbert et Pharrell Williams investissent le White 1921 à Saint Tropez

L’artiste Pharrell Williams et le chef Jean Imbert, complices de longue date, lancent un tout nouveau concept de café-restaurant : To Share. Il sera dévoilé le jeudi 25 Juin 2020.

Une carte et un cadre inspirés de classiques de la street food revus avec l’univers des deux artistes : le partage et la pop culture. To Share illustre l’alchimie entre les deux amis, généreux et spontanés, dont les idées se répondent avec la même vivacité pour cultiver ces moments de partage. Le premier To Share ouvrira place des Lices, au White 1921 Saint-Tropez

Jean Imbert a pensé la carte de To Share avec des plats aux saveurs franches et aux produits exceptionnels en s’appuyant sur les producteurs locaux et sur la richesse des matières premières de la région. To Share incarne une street food de qualité, élégante et engagée, où l’écologie est au premier plan. Des créations fraîches pour l’été à Saint- Tropez, majoritairement végétariennes,

à déguster dans le nouveau concept architectural dont Pharrell Williams a accompagné la direction artistique. Le large bar en lave émaillée structure l’espace. Jaune solaire, couleur emblématique de Pharrell Williams, ce bar permet d’observer et de converser avec Diego Alary, le chef exécutif de To Share.

En toute convivialité, des tables en terrazzo viennent rythmer le jardin, à l’ombre des pins méditerranéens. Pour des repas entre amis ou en famille. Pour partager avec joie des diners, petits-déjeuners, goûters et déjeuners décontractés, dans une atmosphère et un art de vivre propres à Saint-Tropez.

L’offre To Share sera également disponible à emporter avec des emballages intégralement pensés par Jean Imbert dans un esprit éco- responsable. To Share est une façon engagée de partager et de consommer.

White 1921, ouverture le 25 Juin

Place des Lices 33990 Saint-Tropez

Ouvert 7j/7 de 10h à 23H

RÉSERVATION 0494455050 Mise en place d’un système de Click & Collect exclusivement sur www.toshare.fr