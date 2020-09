JBL Xtreme 3, la nouvelle vague du son nomade

Prêt pour votre prochaine rave party sauvage sous la pluie ? JBL dégaine sa nouvelle panoplie pour le son nomade, avec une nouvelle vague de huit produits. Le Xtreme 3 étanche et antidéflagrant IP67 est doté de la technologie Bluetooth 5.1, comprend quatre drivers et ce qu’il faut en basse, pour une autonomie de 15 heures et même avec une batterie externe intégrée pour garder vos smartphones rechargés. Connectez deux sources à tout moment, associez deux haut-parleurs pour un son stéréo ou connectez sans fil des centaines de buggers pour des danses de grange qui deviennent savoureuses. Il est disponible en bleu, noir et “squad” (camouflage pour le reste d’entre nous).

Ce n’est pas la seule machine de rave de la gamme JBL : il y a aussi la Partybox 310 240 W et la Partybox On-The-Go 100 W, disponibles avec des lumières synchrones, un couplage stéréo, des entrées micro et guitare, beaucoup de connectivité, plus 18 et 6 heures d’autonomie respectivement.

Pour quelque chose de plus calme, nous sommes assez séduits par les go 3 mignons, colorés et (bien) plus abordables et la Clip 4. Ils bénéficient également du Bluetooth 5.1 et d’un indice IP67, le premier offrant cinq heures d’autonomie et le dernier 10 heures. Les deux sont à peu près au format de poche et sont disponibles dans une large sélection de couleurs.

Pour de véritables écouteurs sans fil, choisissez parmi les écouteurs Live Free NC + certifiés IPX7 avec suppression active du bruit et jusqu’à 21 heures de lecture avec l’étui de chargement sans fil compatible Qi. Les écouteurs Reflect Mini TWS classés IPX7 avec un aileron sécurisé pour les sportifs, 21 heures de jeu, une suppression active du bruit et un mode ambiant intelligent. Enfin, le Tune 225TWS plus abordable annonce 25 heures de lecture.