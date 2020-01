JBL Tune 750BTNC, la suppression du bruit pour 99 euros

Si vous nous demandez de recommander un casque ANC, nous dirons tout de même que le WH-1000XM3 de Sony demeure le meilleur du secteur. Mais il n’est pas bon marché. Ce nouveau modèle signé JBL est le reflet de l’air du temps cette année : la suppression du bruit se met à la portée de toutes les bourses. De quoi vous permettre de bloquer le brouhaha de la populace sans faire brûler votre portefeuille. Ce Tune 750BTC propose une suppression active du bruit et un contrôle vocal via votre assistant (Alexa, Siri ou Google Assistant) de votre choix, avec un bouton dédié sur l’oreillette. JBL vous promet des basses charnues et vous pouvez passer de façon transparente d’un appareil Bluetooth à l’autre – une fonctionnalité que nous apprécions toujours. Avec 15 heures au compteur, l’autonomie de la batterie n’est pas incroyable, pas plus que le Bluetooth 4.2 ou le 5.0 désormais standard. Mais vu son prix, à peine 100 €, nous essaierons de ne pas trop nous plaindre.