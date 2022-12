JBL Second Chance, la plateforme dédiée à l’achat et la vente d’occasion

Disponible exclusivement en France via la plateforme secondchance.jbl.com, l’initiative JBL Second Chance permet à tous d’accéder à des équipements audio durables à prix réduits.



Selon l’ADEME, en France, chaque habitant jette en moyenne 9 kg de déchets électriques ou électroniques alors qu’ils sont encore utilisables pour la plupart. Ce modèle de consommation n’est pas soutenable pour la planète. Il est urgent de développer davantage le marché de l’occasion des produits électroniques grand public et ainsi favoriser l’économie circulaire. C’est dans cette démarche que JBL, en partenariat avec Greenkover, lance JBL Second Chance. Afin de donner une nouvelle vie à ses produits, la marque a développé une plateforme exclusivement disponible en France, permettant aux consommateurs de revendre leurs produits non utilisés ou d’en acheter de nouveaux à prix réduits.

Aujourd’hui, le comportement des consommateurs évolue et devient de plus en plus volatile. Un produit du quotidien peut être facilement laissé de côté alors même qu’il fonctionne encore. C’est ainsi que dans chaque foyer français, en moyenne 11 équipements électriques ou électroniques sont stockés sans être utilisés. Avec JBL Second Chance, il est possible de vendre ces produits en quelques clics. La démarche est d’autant plus intéressante qu’une fois leur produit vendu, les vendeurs reçoivent un bon d’achat supérieur de 20% à leur valeur, valable sur l’e-shop JBL.

Pour ceux qui souhaitent se doter de produits JBL à prix réduits, c’est également possible ! En plus des produits vendus par les consommateurs, JBL propose également à la vente ses produits d’exposition pour favoriser l’achat de produits de seconde main. Ces produits sont testés, garantis et labellisés « JBL Second Chance », offrant ainsi un gage de qualité supplémentaire pour l’acheteur. Envie, acteur incontournable de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), supporte l’initiative pour donner une seconde vie aux produits de démonstration qui ne peuvent être vendus en l’état.

Afin d’assurer une stabilité des tarifs des produits d’occasion proposés sur la plateforme JBL Second Chance, une cote des produits a été établie au regard de leur ancienneté et de leur état. « En tant que leader français du marché des enceintes portables, une plateforme dédiée à la marque pour donner une seconde vie à nos produits d’exposition et permettre à nos utilisateurs de participer à un modèle d’économie circulaire nous semblait nécessaire. Nous sommes fiers d’être le premier acteur de l’industrie à lancer ce service en exclusivité sur le marché français, et de contribuer ainsi à un avenir plus durable ! », déclare Olivier Baharian, Directeur Marketing Harman France.

Pour lancer ce service, JBL s’est associé à GreenKover qui gérera la plateforme digitale de JBL Second Chance ainsi que l’accompagnement logistique, juridique et marketing des transactions ayant lieu sur le site. Ensemble, ils ont l’ambition de développer un marché de l’occasion JBL pour un monde plus éco-responsable.

JBL Second Chance est désormais disponible en France métropolitaine sur secondchance.jbl.com