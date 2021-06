JBL PartyBox On-The-Go : l’ambiance sans couvre-feu (et avec décapsuleur intégré)

Organisez votre soirée où bon vous semble et chantez où vous voulez cet été, sans masque ni couvre-feu ! Des fêtes sur la plage aux festivals, l’enceinte JBL PartyBox On-The-Go vous fait vivre l’été au rythme de la musique.

Mettez le volume à fond avec 100 watts de Son JBL Pro puissant, synchronisé à un jeu de lumières impressionnant. Accédez à vos chansons préférées par connexion Bluetooth, USB, AUX et TWS (True Wireless Stereo), désignez un ami et chantez à tue-tête avec les micros sans fil JBL. Sinon, vous pouvez utiliser l’entrée pour instruments de musique et jouer votre morceau favori.

Dotée d’un décapsuleur (eh oui !), d’une bandoulière rembourrée, d’une batterie rechargeable et d’une protection anti-éclaboussures IPX4, l’enceinte JBL PartyBox On-The-Go a tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre soirée et l’emporter partout où vous allez.