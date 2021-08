JBL L52 Classic, des enceintes de bibliothèque au style rétro

Beaucoup connaissent la paire « classique » autoproclamée, construite à l’image des plus grands L82, qui étaient basés sur les L100 encore plus costauds, tous basés sur les moniteurs de studio 4310 Pro des années 1970. Vous nous suivez ?

Chaque itération partage cette grille en mousse Quadrex distinctive et ce design carré fini en placage de bois de noyer. Les L52 (env. 1000 € la paire) comprennent deux inserts filetés sur le panneau arrière afin de pouvoir être facilement fixées au mur. Avec une conception haut de gamme, leur son est adapté à leur environnement. Un tweeter à dôme en titane de 0,75 pouce associé à un guide d’ondes à lentille acoustique, ainsi qu’à un woofer, devraient permettre à vos albums de Fleetwood Mac de sonner à merveille. Choisissez-en une paire en noir, bleu, orange plus tard cette année. Parallèlement à cela, JBL a lancé les L75ms (env. 1400 €) pour tous vos besoins en matière de système musical, offrant une compatibilité réseau filaire et sans fil, avec Google Chromecast intégré, Apple AirPlay 2 et audio Bluetooth. Radical.