Jam, des écouteurs au bureau ou pour le sport

JAM met à jour sa gamme d’écouteurs avec les TWS Athlete et les TWS Exec, deux pistes abordables au quotidien pour ceux qui veulent la liberté de véritables écouteurs sans fil sans un prix élevé. L’Athlète et l’Exec offrent une connectivité Bluetooth 5.0.

Comme vous l’avez peut-être deviné, l’Athlete est conçu pour les fans de sport, qui aiment transpirer, et dispose d’un design résistant à la transpiration classé IPX5, d’une autonomie de 6 heures. L’Exec, quant à lui, offre 8 heures de lecture, deux microphones pour des appels vocaux d’une clarté cristalline, une conception résistante aux intempéries classée IPX4 et des commandes tactiles intelligentes.