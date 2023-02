Jaguar Land Rover ouvre trois nouveaux centres technologiques en Europe

Jaguar Land Rover élargit ses capacités numériques mondiales en ouvrant trois nouveaux centres technologiques en Europe, créant ainsi près de 100 nouveaux emplois en ingénierie. Ces centres ouvrent pour développer les systèmes de conduite autonome pour la prochaine génération de véhicules de luxe modernes de JLR et viennent s’ajouter aux six centres technologiques de niveau mondial dans lesquels JLR a déjà investi.

Ces nouveaux centres sont situés à Munich en Allemagne, à Bologne en Italie, et à Madrid en Espagne, des emplacements choisis en raison de la forte disponibilité dans leur région de compétences en ingénierie numérique. Munich est l’un des centres technologiques les mieux classés en Europe, tandis que les sites en Espagne et en Italie ont également été identifiés comme des centres technologiques importants et en plein développement en Europe.

La création de ces nouveaux centres vient s’ajouter aux centres de technologie JLR déjà existant, à Portland aux États-Unis, à Budapest en Hongrie, à Shannon en Irlande, à Shanghai en Chine, à Bengaluru en Inde et à Manchester au Royaume-Uni. L’addition de ces centres représente plus de 1100 ingénieurs, qui s’ajoutent à une puissance d’ingénierie mondiale de près de 9000 personnes.

Les neuf centres d’ingénierie mondiaux de Jaguar Land Rover fourniront services et données à l’Advanced Product Creation Centre (Centre de création de produits avancés) de Gaydon, Royaume-Uni, pour imaginer les véhicules de nouvelle génération de Jaguar Land Rover qui incarnent le luxe moderne et offrent au client une expérience entièrement connectée.

“Nous nous assurons de talents dans le monde entier en matière de technologies autonomes pour développer celles qui équiperont nos futures voitures, celles qui pourront offrir l’expérience d’un luxe vraiment moderne à nos clients, explique Thomas Müller, Product Engineering Director chez Jaguar Land Rover. « Les logiciels sont essentiels pour offrir une connexion constante et parfaite, et la création de ces centres d’ingénierie mondiaux va nous permettre en toute facilité de mettre en commun le travail de plusieurs sites et nous garantir de mobiliser les meilleurs talents pour notre entreprise. »

L’installation de trois nouveaux pôles technologiques marque la progression du partenariat qui unit sur plusieurs années Jaguar Land Rover et NVIDIA, leader de l’intelligence artificielle (IA) et du calcul accéléré. Dans le cadre de ce partenariat, les ingénieurs de JLR travaillent au développement et à la mise au point de systèmes de conduite automatisés de nouvelle génération, de services numériques et d’expériences client.

Les équipes au travail dans les nouveaux centres technologiques représentent une expertise qui couvre les domaines de la technologie autonome, y compris les systèmes et fonctionnalités, les logiciels, le poste vérification et validation, ainsi que le matériel.