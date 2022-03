Jaguar dévoile sa Vision Gran Turismo Roadster virtuelle

Jaguar a levé le voile aujourd’hui sur sa troisième voiture virtuelle 100 % électrique – la Jaguar Vision Gran Turismo Roadster. Après le succès de l’original coupé Jaguar Vision Gran Turismo Coupé et la très extrême voiture d’endurance Vision Gran Turismo SV, cette nouvelle voiture de course virtuelle 100 % électrique de Jaguar rejoint la grille de départ pour le lancement de Gran Turismo 7 – la toute dernière version du jeu de course.

En hommage à ce trio de Jaguar Vision GT, l’équipe de design interne de la marque a créé une nouvelle livrée sur-mesure pour chacune des trois. Les teintes noire et grise spécialement étudiées ainsi que de discrètes touches graphiques viennent souligner l’élégant design, intrinsèquement fort en émotions – et sont uniques parmi les livrées des voitures du jeu. Le Roadster Jaguar Vision Gran Turismo est une monoplace 100 % électrique qui associe le train moteur du Coupé et une ligne sculptée, tendue, inspirée de la Jaguar type D légendaire.

En tant que designer automobile, faire partie de l’équipe qui a créé trois voitures virtuelles pour le jeu, c’est une mission de rêve, explique Oliver Cattell-Ford, Exterior Designer, Jaguar Advanced Design. Depuis la présentation de la Vision GT Coupé en 2019 et de la Vision GT SV en 2020, nous voulions organiser la meilleure façon de présenter la gamme complète des trois voitures ensemble. Ce moment de la levée de voile sur le Roadster pour Gran Turismo 7 est la meilleure des façons. L’impact visuel est saisissant et ne serait pas déplacé sur les pistes du monde entier, depuis les courses nocturnes de Tokyo jusqu’au circuit californien de Laguna Seca

Le Roadster est conçu pour apporter aux joueurs la plus pure, la plus viscérale expérience de conduite d’une Jaguar à ciel ouvert, propulsée par trois moteurs électriques qui développent une puissance additionnée supérieure à 1020 chevaux (750 kW) et un couple maximal instantané de 1200 Nm. Il accélère de 0 à 96 km/h (0 à 60 mph) en moins de deux secondes et atteint une vitesse maxi supérieure à 320 km/h, tout cela avec un comportement, une agilité et une tenue de route stupéfiants, tout ce qu’il faut pour prodiguer un moment de conduite proprement inoubliable.

Les surfaces fluides, les lignes époustouflantes et les proportions parfaites des deux premières Jaguar Gran Turismo Vision sont instantanément reconnaissables, mais à la place d’un toit rétractable, le Roadster dispose d’un saute-vent aérodynamique qui se déploie juste devant le pilote.

Dans la partie arrière, on trouve une interprétation moderne de l’aileron emblématique de la Type D trois fois victorieuse au Mans, optimisée sur le plan aérodynamique à l’aide des tout derniers outils informatiques de dynamique des fluides, qui se déploie à haute vitesse pour améliorer la stabilité en offrant une résistance minimale.

Cet aileron abrite aussi l’un des plus beaux détails qui ornent le Roadster. La forme de l’Union Jack gravée – en utilisant le monogramme Jaguar – sur l’aileron lui-même, est discrètement éclairé par des leds. Le thème se poursuit avec les lanières en cuir fait-main sur les ailes avant et les légendaires écussons éclairés sur la calandre.

L’habitacle du Roadster Jaguar Vision Gran Turismo, entièrement dédié au conducteur, associe de luxueux matériaux légers à des détails superbement intégrés. Au premier regard sur le capot magnifiquement allongé, avec cette visibilité sans égale à 360° que n’offrent que les voitures de course ouvertes, les joueurs vont être immédiatement plongés dans l’action.

La structure monocoque du Roadster, légère et rigide, est méticuleusement réalisée à l’aide de composites de fibre de carbone et d’alliages d’aluminium perfectionnés. Un pack de batteries lithium-ion, à la pointe de la technique, est implanté aussi bas que possible dans la structure, contribuant au centre de gravité abaissé (ainsi que le centre de roulis) et à la répartition de poids 50/50, qui sont essentiels au bon comportement dynamique de la voiture.

La puissance des batteries est distribuée à trois moteurs légers, performants et compacts, conçus à partir des enseignements acquis en Formula E par Jaguar Racing. Avec un moteur sur l’essieu avant et deux autres à l’arrière, la puissance totale atteint 1020 chevaux (750 kW) et 1200 Nm de couple immédiat. Les joueurs expérimenteront cela à la première accélération depuis la ligne de départ, en route vers une vitesse maximale qui peut atteindre plus de 320 km/h.

Les nouveaux éléments mis au point par Polyphony Digital poussent encore plus loin l’expérience de jeu avec Gran Turismo 7, qui est disponible sur les consoles PS4 et PS5 depuis le 4 mars. « Nous sommes très heureux de présenter le Roadster Jaguar Vision Gran Turismo, qui vient compléter la trilogie de véhicules Jaguar Vision pour Gran Turismo 7, confie Kazunori Yamauchi, créateur de Gran Turismo. Travailler avec l’équipe de design de Jaguar, c’était un moment palpitant. Nous sommes impatients de voir les pilotes prendre place derrière le volant virtuel dans le nouveau jeu. Chacune des trois voitures se prête parfaitement à la nouvelle expérience de jeu que va offrir GT7.

En même temps que le nouveau Roadster, les joueurs peuvent à présent – pour la première fois –conduire la Jaguar Vision Gran Turismo SV. Dévoilée pour la première fois en décembre 2020 et destiné depuis toujours à Gran Turismo 7, c’est une voiture d’endurance virtuelle 100 % électrique conçue par Jaguar et développée par Jaguar SV pour pousser au maximum les performances, la motricité et la stabilité à haute vitesse. Propulsée par quatre moteurs électriques développés par Jaguar Racing qui fournissent 1903 chevaux (1400 kW), la GT SV peut accélérer de 0 à 96 km/h (0 à 60 mph) en seulement 1,65 seconde et atteindre la vitesse maximale de 410 km/h.

Les modèles Roadster Jaguar Vision Gran Turismo, Vision Gran Turismo Coupé et Vision Gran Turismo SV sont disponibles pour les joueurs sur Gran Turismo 7.