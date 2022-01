Jack Daniel’s ou Woodford Reserve pour la Saint-Valentin ?

Changez la donne avec une sélection de whiskeys américains premium pour enchanter la Saint-Valentin !

Chaque carafe numérotée est issue d’un seul et même fût, sélectionné à la main pour sa saveur et son équilibre. Il se distingue par sa composition de grains originale, qui accentue sa rareté et en fait un flacon tout-à-fait unique.

Jack Daniel’s Single Barrel Rye, 35,99 €

De son côté, le Bourbon super premium du Kentucky Woodford Reserve et son Master Distiller Chris Morris présentent l’un des jus les plus fins de la collection, en édition limitée. Véritable hommage à l’esprit précurseur de la distillerie, Woodford Reserve Very Fine Rare Bourbon est la première édition cocréée par Chris Morris et son assistante historique Elizabeth McCall. Ce flacon d’exception est à date la référence la plus âgée de la famille Woodford Reserve.



Chaque année depuis 2006, Chris Morris, Master Distiller de Woodford Reserve propose une nouvelle série limitée expérimentale dans la gamme Master’s Collection. Cette fois, Woodford Reserve présente une édition qui rend hommage au style incomparable de la distillerie : Woodford Reserve Very Fine Rare Bourbon. Une édition limitée d’exception : une partie des jus qui la composent ont vieilli 17 ans en fûts, datant de 2003.

Woodford Reserve Very Fine Rare Bourbon 110 €