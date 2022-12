Jack Daniel’s Bonded élu Meilleur Whisky de l’année 2022

Après son lancement au printemps 2022, la nouveauté super premium de la célèbre distillerie du Tennessee, Jack Daniel’s Bonded, est élu Meilleur Whisky de l’année 2022.

Il a été couronné par le guide Whisky Advocate, remportant la première place du classement Top 20 avec une note de 97/100. Chaque année, Whisky Advocate publie sa liste très attendue du Top 20 des meilleurs whiskies de l’année. Pour établir ce classement, les membres de l’équipe du guide ne dégustent pas moins d’une centaine de whiskies à l’aveugle parmi lesquels des éditions rares et extrêmement limitées ainsi que des nouvelles appellations émergentes. Mais au-delà de la qualité exceptionnelle attendue, les critères de sélection portent également sur la disponibilité et l’accessibilité en termes de prix.

Dévoilé au printemps, Jack Daniel’s Bonded complète la gamme super premium de la distillerie et benéficie de la prestigieuse appellation Bottled-in-Bond, tout comme Jack Daniel’s Triple Mash, le second whiskey présenté cette année. Sa recette s’inspire du célèbre Jack Daniel’s Old N°7 mais son vieillissement, qui se déroule dans des fûts préalablement entaillés, lui confère un caractère bien plus intense riche et boisé d’où il puise toute son originalité et son intensité. Avec sa note de 97/100 et son prix accessible de 42,90 euros, cette nouveauté a largement conquis les dégustateurs qui lui ont attribué la première place du classement.

Jack Daniel’s Bonded tire son nom de l’appellation « Bottled-in-Bond » qui stipule que le whiskey doit provenir d’une seule distillerie, être produit lors d’une seule saison de distillation puis vieilli au moins quatre ans et embouteillé à 50°.

Jack Daniel’s Bonded, 42,90€, disponible chez les cavistes