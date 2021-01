Jabra propose quatre nouveaux coloris pour ses Elite 85t 

Jabra annonce la disponibilité de ses écouteurs avec ANC Elite 85t en quatre nouveaux coloris : Beige doré, Noir/Cuivre, Noir et Gris. Les utilisateurs peuvent désormais profiter de l’exceptionnelle qualité d’appel, de la technologie de réduction de bruit active entièrement réglable Jabra Advanced ANC et de la qualité acoustique irréprochable qui distinguent l’Elite 85t, dans le coloris de leur choix.

Commercialisés en novembre dernier dans le coloris Titane/Noir, les Elite 85t bénéficient du savoir-faire de Jabra en matière de miniaturisation, de conception et de maintien. Ils sont venus compléter la gamme d’écouteurs True Wireless de la marque avec une technologie de réduction de bruit active propriétaire et entièrement ajustable, Jabra Advanced ANC. Ces Jabra Elite 85t seront disponibles début février 2021 à 229 € dans les coloris suivants : Beige doré, Noir/Cuivre, Noir et Gris, en plus du Noir/Titane déjà commercialisé.