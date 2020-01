CES 2020 : Jabra Elite Active 75ts, fitness addicts

Les Jabra Elite Active 65ts était nos écouteurs de course préférés jusqu’à ce qu’Apple dégaine ses AirPods Pro. Après les Elite 75ts standard, voici donc les nouveaux écouteurs sans fil de Jabra, 22% plus petits que leur prédécesseur, offrant, espérons-le, un meilleur ajustement et une meilleure isolation acoustique. La nouveauté de cette année est une fonctionnalité appelée MySound, qui adapte l’audio en fonction du profil personnel de l’utilisateur. Comme sur l’Elite Active 65ts, vous pouvez programmer les commandes sur l’appareil pour chaque bouton. La durée de vie de la batterie a été prolongée jusqu’à 28 heures avec le boîtier de charge, et son respect de la norme IP57 garantit leur étanchéit »é, ainsi que leur résistance à la transpiration et à la poussière. Jabra Elite Active 75ts, à partir de février 2020.