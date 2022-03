Jabra célèbre l’arrivée des beaux jours avec les couleurs pastels des Jabra Elite Active 

Après de longs mois hivernaux, les beaux jours s’apprêtent à pointer le bout de leur nez ! L’arrivée des journées plus chaudes et plus longues est aussi synonyme de reprise du sport en extérieur pour bon nombre de français. Qu’il s’agisse d’une promenade de santé ou d’une sortie running, il n’y a pas de meilleur moyen pour transpirer que de le faire en musique.

Jabra a les produits parfaits pour apporter la dose de motivation et d’énergie nécessaire, le tout avec le meilleur confort, les meilleures technologies, mais aussi avec style grâce aux couleurs élégantes et printanières de la gamme Jabra Elite Active.

Les Jabra Elite 7 Active, pour un entraînement puissant et intense ! – À partir de 179,99 €

Les Elite 7 Active sont dotés de la technologie ShakeGrip, une technologie conçue pour offrir un maintien ultime, pour ne pas avoir peur que les écouteurs tombent pendant sa séance de sport. Ainsi, quelle que soit la fréquence ou l’intensité des mouvements, les écouteurs resteront en place. Ils sont également incroyablement petits et légers ce qui permet d’à peine les sentir une fois qu’ils sont en place ! L’ergonomie des écouteurs s’adapte parfaitement à l’oreille et offre une excellente isolation acoustique. Étanches avec une protection IP57, ces écouteurs résistent aussi à la transpiration.

Pour les séances de sport en plein air, les Elite 7 Active disposent également d’une suppression active du bruit (ANC) ajustable via l’application Jabra Sound+* qui permet de personnaliser le niveau d’annulation de bruit pour bloquer les bruits extérieurs et garantir une expérience musicale optimale pour son entraînement.

L’ANC réglable n’est pas la seule manière de personnaliser les Elite 7 Active. L’application Jabra Sound+* propose deux autres fonctionnalités : MyFit et MyControls. MyFit vérifie l’ajustement de chaque écouteur pour assurer la meilleure position dans l’oreille. Tandis que MyControls permet de reconfigurer les fonctions des boutons des écouteurs et choisir les actions que l’on veut les voir effectuer.

Ces écouteurs sont disponibles en trois couleurs tendances : un élégant menthe pastel, un classique mais indispensable noir et un bleu marine profond.

Les Jabra Elite 4 Active : pour ceux qui préfèrent un entraînement plus zen ! – À partir de 119,99 €

Les écouteurs Elite 4 Active sont idéals pour des entraînements moins intenses, comme le yoga ou la marche rapide. Grâce à la technologie d’annulation active de bruit (ANC), les sons gênants peuvent être bloqués en appuyant simplement sur un bouton. Que l’on soit dans la rue ou à la salle de sport, ces écouteurs permettent de s’entraîner en toute tranquillité.

Les Elite 4 Active permettent également de personnaliser le son des musiques d’entraînement à l’aide de l’égaliseur présent dans l’application Jabra Sound+. Et avec la fonction Spotify Tap, on a accès facilement à la musique que l’on veut écouter sans avoir à passer par son téléphone ! Les Elite 4 Active disposent également de la technologie HearThrough qui utilise les micros pour capter les bruits environnants et les rediffuser dans les écouteurs, une fonctionnalité idéale pour rester alerte lors des entraînements en extérieur. Avec un ajustement sûr et une protection IP57 contre l’eau et la transpiration, les écouteurs sont également conçus pour durer dans le temps. Les Elite 4 Active sont disponibles en trois couleurs : noir, menthe et bleu marine.